Borsada parası olanlar dikkat! Uzman isim uyardı: 'Gözler karlı satışlarda'

Son dönemde borsa, ardı ardına rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu bağlamda, borsada yatırım yapmak isteyenler ve zaten yatırım yapanlar için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir açıklama geldi. Memiş, özellikle doların yükselmesiyle borsanın da yükselebileceğini belirtirken, aynı zamanda kar satışlarının yakından takip edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

MEMİŞ'TEN UYARI





TV100 kanalının 10'dan 12'ye programında yer alan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, borsa yatırımcılarına yönelik bir uyarı yaptı. Memiş yaptığı açıklamada, doların yükselmesinin, borsadaki geliri arttırabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ancak teknik olarak düzeltme hareketlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı

