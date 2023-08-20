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Borsada parası olanlar dikkat! Uzman isim uyardı: 'Gözler karlı satışlarda'

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Borsada parası olanlar dikkat! Uzman isim uyardı: 'Gözler karlı satışlarda'
Son dönemin en gözde yatırım alanlarından biri olan borsayla ilgili dikkat çekici bir uyarı yapıldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamada borsa yatırımcılarına önemli bir tavsiyede bulundu. İşte Borsa İstanbul'a dair verilen açıklama ve konuya ilişkin detaylar...

Son dönemde borsa, ardı ardına rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu bağlamda, borsada yatırım yapmak isteyenler ve zaten yatırım yapanlar için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir açıklama geldi. Memiş, özellikle doların yükselmesiyle borsanın da yükselebileceğini belirtirken, aynı zamanda kar satışlarının yakından takip edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

MEMİŞ'TEN UYARI

dolar

TV100 kanalının 10'dan 12'ye programında yer alan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, borsa yatırımcılarına yönelik bir uyarı yaptı. Memiş yaptığı açıklamada, doların yükselmesinin, borsadaki geliri arttırabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ancak teknik olarak düzeltme hareketlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı

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