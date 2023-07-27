Borsa'da parası olanlar kulak versin: Borsa o tarihte paraşütsüz çakılacak!

İslam Memiş'in tv100.com'da "Yoğun bir hafta bizi bekliyor" başlıklı yazısı şöyle:

Döviz piyasaları bu hafta oldukça hareketli olacak. Enflasyonu içeride, Fed'i dışarıda izleyeceğiz.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın “Enflasyon Raporu 2023-III” sunumuyla birlikte Para Politikası Kurulu (MPK) toplantı özeti oldukça ilgi çekici olacak. Enflasyonun yükselmeye devam edeceğini tahmin etmekteyim.

Temmuz enflasyonunun beklentinin üzerinde açıklanabileceğini düşünüyorum.

Bence PPK oranları %20-22'ye yükseltebilir ve burada bekleyebilir. Ülkemiz bunu “enflasyon hedefi” olarak adlandırsa da mevcut koşullarda enflasyonla mücadele etmek oldukça zordur.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Perşembe günkü sunumu iç piyasa açısından önemli olacak. Federal Rezerv (Fed) taban faiz kararını açıklayacak.

Fed'in faiz oranlarını 25 baz puan değerinde artırması öngörülüyor.

Piyasalar zaten 25 baz puanlık bir faiz artırımına inansa da, hala %50, %50 ihtimal var.

Fed'in faiz kararı ise küresel piyasaların merkezinde olacak.

Para piyasaları işlemlerinde u hafta Fed fiyatlarını göreceğiz.

Peki, yatırımcılar bu hafta hangi aralık aralığını izlemeli

BİST 100 ENDEKSİ

6.687 noktada kapandı. Aşağı yönlü hareket risk oluşturmaya devam etmekte. Sonbahar tahminlerim devam ediyor.

5k 950-6k 50 aralığına ulaşmadan kazanç sağlıksız olabilir diye düşünüyorum. Endeks tarafında ise yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Satış fırsatları yaklaşıyor ve bu satışlar zor olabilir. Bu hafta düşüş beklentilerim devam ediyor.

DOLAR/TL KURU

Piyasalarda dolar kuru 26.96 liradan, açık piyasada 27.13 liradan kapandı. Kısa vadede kazanımlar sınırlı olabilir.

Daha yatay olabilir ve geri adım atmak isteyebilir. 26.80-26.60 destek seviyeleri aşağıda hala geçerli.

EUR/USD ORANI

1.1125'te kapandı. Fed'in kararının EUR/USD paritesi üzerinde etkili olmasını bekliyorum. 1.1050-1.10 seviyeleri destek konumunda.

Düşüşü alım fırsatı olarak görmekteyim. 1.15 için tahminim yıl sonuna kadar devam edecek.

ONS ALTIN (XAU/USD)

962 bin dolardan kapandı.

Ons için Fed'in kararı bu hafta yürürlüğe girecek. Fed'in %50, %50 beklentisi ons tarafında %50, %50 beklentisini oluşturuyor. Altında 1.930 dolar ve üstünde 2.050 dolar seviyeleri var.

%50 alım ile beklemek risk açısından önemlidir. Risk dağılımı her iki olasılık için yapılır. Bu hafta 1930-968 dolar aralığını izleyeceğim.

DOLAR GÖSTERGESİ (DXY)

100.81'de kapandı.

100-102 aralığı hala geçerlidir. Level 102'yi test etse bile uzun süreceğini düşünmüyorum. Yine ani düşüşler olabilir.

Yıl sonuna doğru 92-94 rakamları bant aralığı beklentilerim devam ediyor.

Şuan tüm enstrümanlarda düşüş bekliyorum. Son iki hafta içinde hepsinin yükselişte olduğunu gördük. Bu hafta, teknik bir düzeltme zamanı. İyi haftalar…