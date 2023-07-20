Borsa'da parası olanlara kötü haber! İbre kırmızıya döndü, parasını buna yatıranlar zarar bayrağını çekti!

Borsa İstanbul'da son günlerde süregelen 'yeşil' serisi bozuldu ve BIST 100 endeksi yüzde 3,57 oranında değer kaybederek 6.365,00 puanda kapandı. İşte detaylar...





BORSA İSTANBULDAKİ YEŞİL SERİSİ BOZULDU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 235,46 puan düşerek 6.365,00 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 6,32 ve holding endeksi yüzde 4,15 değer kaybetti, en çok zarar gören sektör bankacılık oldu. Endeks, 6.662,17 puanla rekor seviyeye ulaştı, ancak kar satışlarıyla 6.360 puanın üzerinde dengelendi. İşte diğer ayrıntılar...

Küresel piyasalarda şu sıralar ekonomik endişeler nedeniyle dalgalı bir seyir hakim. Özellikle ABD'deki bilanço sezonu, yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor. ABD ekonomisinde haziran ayında açıklanan göstergeler, beklentilerin altında kaldı ve piyasalara etkisi hissedildi. Sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı düşüş yaşadı, bu da piyasalarda tedirginliği artırdı.

ABD'nin önde gelen bankalarından olan Morgan Stanley'nin yıllık bazda net karında yüzde 13'lük bir azalma görüldü. Buna karşılık Bank of America'nın net karı ise aynı dönemde yüzde 19 artış kaydetti. Bu durum, bankacılık sektöründe farklı performanslar sergilendiğine işaret etti ve yatırımcılar tarafından yakından izlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devam eden ziyaretleri de piyasaların radarında. Bu ziyaretlerin, ekonomik gelişmeler ve politika ile ilgili olası etkileri yakından takip ediliyor.

Yarın yurt içi piyasalarda veri gündemi oldukça sakin olacak, fakat yurt dışında İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon oranları ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri yakından takip edilecek. Bu veriler, küresel ekonomiye dair yeni ipuçları sunabilir ve piyasalarda hareketlilik yaratabilir.

Teknik açıdan, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde 6.600 seviyesi direnç olarak öne çıkarken, 6.300 seviyesi ise destek olarak görülüyor. Bu seviyeler, yatırımcılar için alım-satım stratejilerinde önemli referans noktaları olarak değerlendiriliyor.

Tüm bu gelişmeler, piyasalarda belirsizlik ve dalgalanma sürecini devam ettiriyor. Yatırımcılar, küresel ve yerel ekonomik durumu dikkatlice izlemeye devam edecekler ve gelecek açıklamaların piyasalarda nasıl yankılanacağını gözlemleyecekler.