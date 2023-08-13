Boş ofislere dönüşüm yolu açıldı: Konuta çevrilecekler!

Konut inşaatlarında fiyatların ve kiraların düşürülmesine yönelik hamle resmen tamamlandı. Hükümet bir süredir konut satışları ve kira fiyatlarındaki fahiş artışı durdurmak için uğraşsa da ofise dönüşümün önünü açtı. Yeni bir seviye, kullanılmayan bir ofisi bir daireye dönüştürmenizi sağlayacak. Sektör uzmanları ise Türkiye genelindeki ofislerin yenilenmesinin 100 bin yeni konut arzını sağlayabileceğini söylüyor.

BELEDİYE MECLİSİ KARAR VERECEK

Çevre, Şehircilik ve İmar Bakanlığı, planlı alanların imarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. Yönetmeliğin Gazete'de yayımlanması, belediye meclisinin uygun boş ofis alanlarını yüzde 50'ye varan konut kotalarıyla apartmanlara dönüştüren kararlar almasına olanak sağladı.

100 BİN KONUT KAZANDIRILABİLİR





GYODER'in bu yılın ilk çeyreği raporuna göre İstanbul'un ofis arz alanı 6,5 milyon metrekare şeklinde hesaplandı. 1 milyon metrekaresi boş arsadır. Gayrimenkul Hukuku Derneği'nin başkanlığını yürüten Ali Güvenç Kiraz, , “Bir milyon metrekarelik boş ofis alanına dayanarak, sadece İstanbul'da 20.000 yeni daire inşa edilebilir. Konuta taşınmanın ofis yatırımcılarına da fayda sağlayacağı düşünüldüğünde bu sayı 50 bini bulabilir.” dedi.

Ali Güvenç Kiraz, ofis tadilatlarının Türkiye genelinde 100.000 yeni konut arzını sağlayabileceğini vurguladı. Ofis yatırımcılarının konuta göre 3 kat daha fazla emlak vergisi ödediğine dikkati çeken Kiraz, "Yatırımcılar bu vergi avantajı üzerinden yararlanmak için dönüşmeyi tercih edebilir. İdari maliyetler de yüksektir. Buraları konuta dönüştürmek maliyeti yarı yarıya azaltıyor. İstanbul'daki konut talebine bakıldığında, ofis yatırımcıları ise bu dönüşüm fırsatını değerlendirmek isteyeceklerdir." diye konuştu.

BİNALARA YENİ KURALLAR GETİRİLDİ

Dört ve daha fazla katlı evlerde kapalı çıkış yapılmaması bir kuraldı. Bu kural şu ​​anda yedi veya daha fazla katlı binalar için geçerlidir.

Kapalı çıkma bir binanın tüm kolonları her iki yönde kirişlerle birbirine bağlanmıştır. Üç katı geçmeyen binalarda, geleneksel mimari anlayışa göre kat yüksekliği dört metreye kadar yükseltilerek daha büyük odalar oluşturulabilir.

Sektör, ofis dönüşümü hakkında ne söylüyor?

"Ruhsat aşamasındaki herkes dönüştürebilir"

GYODER Yönetim Kurulunda başkan yardımcısı olarak görev alan Neşecan Çekici: "Bu tür yönetmelik değişiklikleri, konut arz sorununun çözümüne yardımcı olmak için onaylanmıştır. İstanbul, 6.5 milyon metrekare alana sahip A Tipi ofis pazarına sahip. Bunların %15'i boş. Ancak bir ofisi konuta dönüştürmek oldukça zordur. Çünkü evlerde banyo gibi ıslak zemin denilen alanların dizayn edilmesi gerekmektedir. Ruhsat aşamasında olan ofisler daha kolay apartman dairesine dönüştürülebilir. Bu, yapım aşamasında olan binanın metrekaresini önemli ölçüde artıracaktır."

"Zorunlu olarak yapılanlar konut olur"

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım: "Bu kararname, artan emlak fiyatları ve arzından kaynaklanan sorunları çözmek için çıkarıldı. Ofis olarak planlanan ve tamamlanan bir projeyi dönüştürmek çok zordur. Astarlı olduğu için pahalıdır. Ancak bazı bölgelerde proje için bir ofise ihtiyaç duyuldu. Bazı müteahhitler bu ofisleri konut binaları olarak tasarlar ve inşa eder. Bu tür ofisler dairelere dönüştürülebilir."