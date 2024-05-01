Boşuna borç ödemeyin! O borçların hepsi takır takır siliniyor

Vatandaşlar, artan enflasyon ve artan fiyatlar karşısında geçimini sağlamaya çabalarken, kiralarını zar zor ödeyebilen veya tencereyi kaynatabilen milyonlarca insan daha da borca ​​batıyor. İnsanlar geçim sıkıntısı çekerken nihayet müjdeli haber geldi.

TBMM'nin onayladığı sicil affı ve devlet destekli borç geri ödeme kredileri borçlu vatandaşlara yönelik önemli bir fırsat teşkil ediyor. Af kapsamında belirli şartları sağlayan vatandaşların borçları ödenecek. Vergi borçları, trafik cezaları ve SGK sigorta primleri başta olmak üzere pek çok kamu borcu bu af kapsamına giriyor. Ancak sabıka kaydı affından yararlanmak istiyorsanız bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Bunlar arasında ise belirli bir süre içinde ödenmemiş, belirli gelir kriterlerini karşılayan borçlar yer alıyor.

"Borçlar tek çatı altında toplanacak"





Devlet destekli borç geri ödeme kredileri, borçlu vatandaşların biriken borçlarını tek çatı altında toplamasına ve daha uygun bir ödeme şartıyla geri ödemesine olanak sağlıyor. Bu krediler vatandaşlara yüksek faizli tüm borcunu daha düşük faiz oranları ile yeniden finanse etme fırsatı veriyor. Ancak bu kredilerden yararlanmak için bankanın belirlediği belirli koşulları yerine getirmeniz gerekmektedir.

Bu koşullar genel olarak kredi itibarı, gelir düzeyi, kredi geçmişi gibi bazı faktörleri içermektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan hükümet destekli borç geri ödeme kredileri, borç batağındaki vatandaşların mali durumlarını iyileştirmelerine ve ekonomik rahatlama sağlamalarına yardımcı olabilir. Ancak bu fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız şartlar ve koşulları dikkatlice incelemeniz ve başvuru sürecini de doğru bir şekilde tamamlamanız çok önemlidir.

"Vergi borçları, cezalar ve sigorta prim borçları siliniyor"

Sicil affı çerçevesinde ergi borçları, trafik cezaları, SGK sigorta primleri başta olmak üzere çeşitli devlet borçları geri ödenecek.

Devlet destekli borç çözümleme kredileri, borçlu vatandaşların biriken borçlarını daha da uygun koşullar ile tekrardan yapılandırmalarına olanak tanıyor. Sicil affı, otomobil, ev, ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarında borçluların kara listeden çıkarılmasına olanak sağlayan bir düzenlemedir. Ancak 2024 yılındaki sicil affın detayları henüz açıklanmadı ve bundan kimin yararlanacağı da belirsizliğini koruyor.