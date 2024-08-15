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BOTAŞ'ın 50. Yıl Dönümü Töreninde Enerji Vizyonu

Bakan Bayraktar, BOTAŞ'ın 50. kuruluş yılını kutladı ve enerji alanındaki önemli başarıları paylaştı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 13:33
BOTAŞ'ın 50. Yıl Dönümü Töreninde Enerji Vizyonu

BOTAŞ'ın 50. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 50. kuruluş yıl dönümü töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin boru hatları ve doğal gaz alanındaki ilerlemelerini özetleyerek, "Bugüne kadar toplam uzunluğu 3 bin 382 kilometre olan boru hatlarıyla yaklaşık 14,5 milyar varil petrol taşındı" ifadelerini kullandı.

BOTAŞ'ın Tarihçesi ve Projeleri

BOTAŞ'ın 15 Ağustos 1974 tarihinde Irak ham petrolünü İskenderun Körfezi'ne taşımak amacıyla kurulduğunu belirten Bayraktar, "Ceyhan-Kırıkkale, Batman-Dörtyol ve Dörtyol-Ceyhan ham petrol boru hatları ile bu faaliyetlerimizi sürdürdük" dedi. Ayrıca, "Hazar Bölgesi'nde üretilen petrolü dünya pazarlarına ulaştırmak üzere Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) hattında da görev üstlendi" diye ekledi.

Doğal Gaz Projeleri

1986'dan itibaren doğal gaz ticaretine başlayan BOTAŞ, 2018'de TANAP projesi ile 28,5 milyar metreküp, 2020'de ise TürkAkım projesiyle yaklaşık 40 milyar metreküp gaz arzı sağladığını aktardı. Türkiye'nin şu an 5,8 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, "Önümüzdeki 5 yıl içinde toplam 12 milyar metreküplük bir depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Gelişen LNG Kapasitesi

Bayraktar, BOTAŞ'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali kapasitesinin 2016'daki 30 milyon metreküpten 160 milyon metreküpe yükseldiğini belirtti. Bu kapasite ile, "Türkiye'nin ihtiyacı olan gazın yarısını rahatlıkla sıvılaştırılmış doğal gaz ile tedarik edebilecek hale geldik" dedi.

Doğal Gaz Kullanımı ve Ulaşım

Türkiye genelinde 81 ilde 862 yerleşim yeri ve yaklaşık 212 organize sanayi bölgesinde doğal gaz kullanıldığını açıklayan Bayraktar, yaklaşık 72 milyon vatandaşın doğal gaza eriştiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin toplam 20 bin kilometrelik iletim ve 200 bin kilometrelik dağıtım hattına sahip olduğunu belirtti.

BOTAŞ'ın Rolü ve Gelecek Vizyonu

BOTAŞ Genel Müdür Vekili Abdulvahit Fidan ise, başlangıçta boru hatlarıyla petrol taşımacılığı amacıyla kurulan kurumun, bugün enerji bağımsızlığı yolunda uluslararası projelere imza atan bir lider haline geldiğini belirtti. Fidan, "BOTAŞ, güçlü altyapıyla Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek adımları atmaya devam edecektir" ifadelerinde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 50. Kuruluş Yıl Dönümü Törenine katıldı. Bakan Bayraktar, program öncesinde hatıra defterini imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 50. Kuruluş Yıl Dönümü Törenine katıldı. Bakan Bayraktar, program öncesinde hatıra defterini imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 50. Kuruluş Yıl Dönümü Törenine katıldı. Bakan Bayraktar, program öncesinde hatıra defterini imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 50. Kuruluş Yıl Dönümü Törenine katıldı. Bakan Bayraktar, program öncesinde hatıra defterini imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 50. Kuruluş Yıl Dönümü Törenine katıldı. Bakan Bayraktar, program öncesinde hatıra defterini imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 50. Kuruluş Yıl Dönümü Törenine katıldı. Bakan Bayraktar, program öncesinde hatıra defterini imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 50. Kuruluş Yıl Dönümü Törenine katıldı. Bakan Bayraktar, program öncesinde hatıra defterini imzaladı.

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