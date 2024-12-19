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BOTAŞ'tan Dolandırıcılık Uyarısı: İhtiyaç Duyulan Taleplere İtibar Edilmeyin

BOTAŞ, dolandırıcılık amaçlı yardım taleplerinin kendisiyle ilgisi olmadığını duyurdu. Vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:50
BOTAŞ'tan Dolandırıcılık Uyarısı: İhtiyaç Duyulan Taleplere İtibar Edilmeyin

BOTAŞ'tan Dolandırıcılık Uyarısı

Türkiye Petrolleri Akaryakıt Dağıtım ve İkmal A.Ş. (BOTAŞ), kuruluşun adını kullanan dolandırıcılar konusunda kamuoyunu bilgilendirdi. Kuruluşun internet sitesinde yer alan açıklamada, dolandırıcılık amaçlı bazı şahısların BOTAŞ ve yöneticileri adına yardım kampanyası adı altında para talep ettikleri belirtildi.

Dolandırıcılık Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme

BOTAŞ, yaptığı açıklamada, bu taleplerin kuruluşla ve yöneticileriyle kesinlikle hiçbir ilgisi bulunmadığını vurguladı. Açıklama şu ifadelerle devam etti:

"Son günlerde bazı şahısların kuruluşumuzun ve yöneticilerimizin adını kullanarak menfaat sağlamaya yönelik dolandırıcılık amaçlı, şirketler, iş adamları ve vatandaşlarımızdan yardım kampanyası adı altında para talep ettikleri yönünde duyumlar alınmıştır. Söz konusu taleplerin kuruluşumuz ve yöneticileri ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenle, yardım ya da her ne sebeple olursa olsun talepte bulunan şahıslara itibar edilmemesi ve kesinlikle herhangi bir ödemede bulunulmaması, bu yönde bir duyum alınması halinde güvenlik güçlerine başvurulması hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız."

BOTAŞ, bu tür dolandırıcılıklara karşı halkı dikkatli olmaya da davet etti.

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