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BOTAŞ'tan Engelli ve Mühendis Alım Duyurusu

BOTAŞ, 30'u engelli olmak üzere 262 personel alacağını duyurdu. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 08:50
BOTAŞ'tan Engelli ve Mühendis Alım Duyurusu

BOTAŞ, 30 Engelli ve 232 Mühendis Alımında Bulunuyor

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü, 30'u engelli toplamda 262 personel alacağına dair önemli bir duyuru yaptı. BOTAŞ'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, çeşitli alanlarda istihdam edilecek personellerin detayları paylaşıldı.

Alım Şartları ve Pozisyonlar

İlan kapsamında, adalet, muhasebe ve vergi uygulamaları birimleri için ön lisans mezunu 30 engelli personel alınacak. Bunun yanı sıra, üniversitelerin mühendislik bölümlerinden ön lisans ve lisans mezunu 232 kişi istihdam edilecek. Alım yapılacak mühendislik dalları arasında inşaat, makine, bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik-elektronik, kontrol ve otomasyon, elektronik haberleşme gibi alanlar yer almaktadır.

Başvuru Süreci

Personel alım ilanları, 23 Aralık ile 27 Aralık 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesinde ilan edilecektir. Adayların, başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

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