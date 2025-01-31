BOTAŞ'tan Şubat Ayında Doğal Gaz Tarifelerine Değişiklik Yok

BOTAŞ, Doğal Gaz Tarifelerini Sabit Tutuyor

Doğal gazda şubat tarifesinde değişikliğe gidilmeyeceği açıklandı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gaz ile elektrik üretimi için gereken doğal gazın satış tarifesinin sabit kalacağını duyurdu.

Doğal Gaz Fiyatları Nasıldır?

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda şubat ayı için geçerli olan tarifeler aşağıdaki gibidir:

Konut Tüketicileri için: 1.000 metreküp doğal gaz fiyatı: 5.631 lira

1.000 metreküp doğal gaz fiyatı: 5.631 lira Ekmek Üreticileri için: 1.000 metreküp doğal gaz fiyatı: 8.549 lira

1.000 metreküp doğal gaz fiyatı: 8.549 lira Elektrik Üretimi için: 1.000 metreküp doğal gaz fiyatı: 12.000 lira

Fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanmaktadır. BOTAŞ, duyurusunda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatlarını esas alarak konutlarda Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının ülkemizde uygulandığını" belirtti.