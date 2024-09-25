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BOTAŞ ve NIGC Arasındaki İşbirliği Görüşmeleri Tahran'da Gerçekleşti

BOTAŞ, İran'nın NIGC ile işbirliği fırsatlarını tartışmak üzere Tahran'da bir toplantı düzenledi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 16:59
BOTAŞ ve NIGC Arasındaki İşbirliği Görüşmeleri Tahran'da Gerçekleşti

BOTAŞ ve NIGC İşbirliği Görüşmeleri

Türk boru hatları ve petrol taşımacılığı alanında faaliyet gösteren BOTAŞ, İran milli doğal gaz şirketi NIGC ile işbirliği olanaklarını değerlendirmek amacıyla Tahran'da bir araya geldi.

Önemli İsimlerin Katılımı

BOTAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahit Fidan ve beraberindeki heyet, NIGC temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirerek önemli konuları masaya yatırdı.

Toplantının Ana Konuları

Fidan ve NIGC Üst Yöneticisi Saeid Tavakoli başkanlığındaki heyet, İran'dan Türkiye'ye uzun dönemde doğal gaz arzının sağlanması ve Türkmen gazının İran üzerinden Türkiye'ye taşınması konularında işbirliğini ele aldı. İki taraf, geçmişten gelen köklü ilişkilerin ışığında, işbirliklerini güçlendirme kararı aldıklarını açıkladı.

Başsağlığı ve İyi Dilekler

Fidan, Tavakoli'ye İran'ın Tabas şehrindeki maden kazası nedeniyle başsağlığı diledi ve yeni görevinde başarılar temennisinde bulundu.

Diplomatik Temaslar

BOTAŞ heyeti, ayrıca Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç’ı da ziyaret ederek, doğal gaz alanında bölgesel ilişkiler hakkında istişarelerde bulundu.

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