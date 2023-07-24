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Böyle fırsat kırk yılda bir gelir! 555 bin TL'ye ev almak hayal değil: TOKİ bombayı patlattı

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Böyle fırsat kırk yılda bir gelir! 555 bin TL'ye ev almak hayal değil: TOKİ bombayı patlattı
Nakit parasını değerlendirmek isteyen vatandaşlara TOKİ müjdeli haberi verdi. Ucuz satışlar başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Uygun fiyatlı ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ projelerini yakından takip ediyor. Peki fiyatlar ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ UYGUN FİYATLI SATIŞLAR BAŞLADI

TOKİ tarafından yapılan açıklamalara göre proje kapsamında daireler 554 bin TL, iş yerleri 225 bin TL, arsalar 402 bin TL'den satılacak. TOKİ 27 farklı şehir için 213 iş yeri yapımına başlayacak. Satışlar 3 Ağustos tarihinde açık artırım yöntemiyle gerçekleşecek. İş yeri hakkı olan vatandaşlar yüzde 25 oranında peşinat ödemesi yapacak. Ödemelerle ilgili konular Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla yapılacak. 28 farklı şehirde ise 493 arsa satışı yapılacak. Satılan arsalar konut, ticaret, sanayi, turizm, akaryakıt istasyonu, depolama alanı, sosyal kültürel tesis ve plansız nitelikte olacak. 

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Arsalar Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van illerinde olacak. 42 farklı ilde ise konut satışı yapılacak. Daireler 1 Ağustos tarihinde açık artırma yöntemiyle satılacak. Yüzde 25 peşinat ödemesi yapılacak ve kalan tutar 120 ay vadeyle taksitli olarak ödenebilecek. Konutlar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak şehirlerinde 182 tane satılacak. 

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