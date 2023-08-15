Böyle kampanya 40 yılda bir gelir! O bankadan 6 ay ertelemeli 500.000 TL kredi paketi!

Halkbank yeni kampanyasını açıkladı. Halkbank, her bankanın farklı tekliflerini keşfederek vatandaşa en uygun fiyatları bulma fırsatını kaçınılmaz olarak verdi.

Halkbank, yeni duyurduğu krediyle farklı sektörlerde kendi işyerini kurmak isteyen girişimcilere finansman ihtiyaçlarını karşılama fırsatı sundu. Halkbank, 500 bin TL'lik kredi kampanyasının geri ödemesi hakkında hazırladığı planlarda da oldukça esnek davrandığı belirtildi. İşte Halkbank'ın işini kurmak ve işini geliştirmek isteyenlere sunduğu kampanyanın tüm detayları...

Halkbank’tan yeni girişimcilere destek!,





Zor ekonomik koşullarda artan maliyetlerle boğuşan vatandaşlar, işyerlerini kurmak ve yenilemek için banka kredi imkanlarını dikkatle izlemeye başladı. Hal böyle olunca da banka kredisi ile ilgili haberler gelmeye başladı. Çeşitli sektörlerde iş kurmak isteyen girişimcilere finansman ihtiyaçlarını karşılamak için son kredi kampanyası ise bir fırsat olarak sunuldu.

Halkbank, teknoloji sektörü üzerinde faaliyet gösteren firmalara mal ve hizmet alımlarında, maaş ve kira ödemeleri ile kırtasiye finansmanı başta olmak üzere operasyonel maliyetlerinin karşılanmasına destek olmak amacıyla Tekno Girişimci Destek kredisini başlattığını duyurdu. Bu finansmanın içeriğinde ayrıca ekipman, yazılım/donanım ve programların satın alınması da var.

"Kredi bilgileri"

Halkbank'ın çeşitli sektörlerde işlerini yenilemek, kurmak ve işletme giderlerini karşılamak adına mali desteğe ihtiyaç duyan müşterilerine fırsat olarak sunduğu kampanyanın detayları aşağıdaki gibidir:

"Halkbank internet sitesi üzerinden talep edilen kredi, 6 ayda 500.000 TL geri ödemeli ve toplamda 60 ay geniş kredi vadesiyle alıcılarına sunuluyor."