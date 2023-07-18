  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Kredi

  4. Böyle kampanya yılda bir kez gelir! Faizsiz 10.000 TL kredi fırsatı: O banka tüm müşterilerine duyurdu

Böyle kampanya yılda bir kez gelir! Faizsiz 10.000 TL kredi fırsatı: O banka tüm müşterilerine duyurdu

Yayınlanma:
Böyle kampanya yılda bir kez gelir! Faizsiz 10.000 TL kredi fırsatı: O banka tüm müşterilerine duyurdu
Bankalar müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için sık sık kampanya düzenlemeye devam ediyor. Bu banka faizsiz 10 bin TL ödeme yapacak! Tüm detaylar haberimizde.

Son dönemlerde nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Bu bankanın yeni kampanyası müşterilerine ilaç gibi gelecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 BİN TL FAİZSİZ AVANS ÖDEMESİ

Bankalar müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kampanya düzenlemeye devam ederken müjdeli haber İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası 5 ay vadeyle faizsiz 10 bin TL nakit avans ödemesi yapacak. Kampanyadan faydalanmak için bankanın müşterisi olmak gerekiyor. İşCep uygulaması aracılığıyla görüntülü görüşme yöntemiyle müşteri olabilir ve kredi kartı başvurusu yapılabilir. Aynı zamanda internet bankacılığı, müşteri hizmetleri aracılığıyla başvurular gerçekleştirilebiliyor. 

iş bankası nakit avans kampanyası

Çağrı merkezi numarası 0857 724 07 24 olarak paylaşıldı. İş Bankası faizsiz nakit avans kampanyasından en az 300 TL, en fazla 10 bin TL ödeme alınabiliyor. Eğer yüksek miktarda nakit ihtiyacınız varsa banka müşterisi olduktan sonra kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka müşterisi olduktan sonra 7 gün içinde kredi kartı başvurularınızı yaparak nakit avans kampanyasından faydalanabilirsiniz. Banka müşterileri, kredi kartı müşterileri ve ticari kart müşterileri kampanya süresince kampanyadan faydalanabilecek. Bankanın kampanyasından faydalanmak için mobil uygulama üzerinden dakikalar içinde banka müşterisi olabilir ve nakit avans kampanyasından faydalanabilirsiniz. Bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez faydalanabiliyor ve en fazla 10 bin TL nakit avans ödemesi alabiliyor. 

Ekonomi
Ekmek fiyatlarına devasa zam geliyor! Artık tek banknot yetmeyecek: O illerde başladı
Ekmek fiyatlarına devasa zam geliyor! Artık tek banknot yetmeyecek: O illerde başladı
Seyyanen zam bekleyen emekliler için flaş gelişme
Seyyanen zam bekleyen emekliler için flaş gelişme
Bu haber SGK'dan emekli olanlara! Az önce duyuruldu: Koşulsuz şartsız 7000 TL ödeme piyangosu çıktı!
Bu haber SGK'dan emekli olanlara! Az önce duyuruldu: Koşulsuz şartsız 7000 TL ödeme piyangosu çıktı!
Ev hanımlarına devletten el harçlığı! 1100 TL almak için bu şartlara dikkat: Milyonlarca kadın yararlanabilecek
Ev hanımlarına devletten el harçlığı! 1100 TL almak için bu şartlara dikkat: Milyonlarca kadın yararlanabilecek
Nakit para arayanlar dikkat! Maaşınızın 11 katına kadar ödeme yapılacak: O kamu bankası düğmeye bastı
Nakit para arayanlar dikkat! Maaşınızın 11 katına kadar ödeme yapılacak: O kamu bankası düğmeye bastı
Emekli maaşı yetmeyenler akın edecek! Gelir belgesiz, masrafsız anında 15.000 TL kredi: Başvuru ekranı açıldı
Emekli maaşı yetmeyenler akın edecek! Gelir belgesiz, masrafsız anında 15.000 TL kredi: Başvuru ekranı açıldı
Vatandaşın nakit derdine bankalardan tam destek! 4 banka el sıkıştı: Çalışana, emekliye kaçırılmaz kampanyayı başlattı
Vatandaşın nakit derdine bankalardan tam destek! 4 banka el sıkıştı: Çalışana, emekliye kaçırılmaz kampanyayı başlattı