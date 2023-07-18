Böyle kampanya yılda bir kez gelir! Faizsiz 10.000 TL kredi fırsatı: O banka tüm müşterilerine duyurdu

Son dönemlerde nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Bu bankanın yeni kampanyası müşterilerine ilaç gibi gelecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 BİN TL FAİZSİZ AVANS ÖDEMESİ

Bankalar müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kampanya düzenlemeye devam ederken müjdeli haber İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası 5 ay vadeyle faizsiz 10 bin TL nakit avans ödemesi yapacak. Kampanyadan faydalanmak için bankanın müşterisi olmak gerekiyor. İşCep uygulaması aracılığıyla görüntülü görüşme yöntemiyle müşteri olabilir ve kredi kartı başvurusu yapılabilir. Aynı zamanda internet bankacılığı, müşteri hizmetleri aracılığıyla başvurular gerçekleştirilebiliyor.





Çağrı merkezi numarası 0857 724 07 24 olarak paylaşıldı. İş Bankası faizsiz nakit avans kampanyasından en az 300 TL, en fazla 10 bin TL ödeme alınabiliyor. Eğer yüksek miktarda nakit ihtiyacınız varsa banka müşterisi olduktan sonra kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka müşterisi olduktan sonra 7 gün içinde kredi kartı başvurularınızı yaparak nakit avans kampanyasından faydalanabilirsiniz. Banka müşterileri, kredi kartı müşterileri ve ticari kart müşterileri kampanya süresince kampanyadan faydalanabilecek. Bankanın kampanyasından faydalanmak için mobil uygulama üzerinden dakikalar içinde banka müşterisi olabilir ve nakit avans kampanyasından faydalanabilirsiniz. Bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez faydalanabiliyor ve en fazla 10 bin TL nakit avans ödemesi alabiliyor.