Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşınmasında Yeni Yönetmelik

Bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasında kullanılacak ekipmanlar için yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:43
Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşınmasında Yeni Yönetmelik

Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni düzenleme, bozulabilir gıda maddelerinin taşımacılığında daha etkin bir denetim ve uygulanabilirlik sağlamak amacıyla hazırlandı.

ATP Anlaşması'nın Uygulama Kolaylığı

2012 yılında Türkiye'nin taraf olduğu "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetlerinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma" (ATP) kapsamındaki uygulamaların, ulusal düzeyde teknik bir altyapıyla desteklenmesi için bu yönetmelik hazırlanmış ve ilk kez 2022'de yürürlüğe girmişti.

Yeni düzenlemeyle birlikte, ATP Anlaşması'nın Türkiye'deki şehir içi ve şehirlerarası taşımacılığa uygulanması sırasında mevcut düzenlemeler güncellenerek, uygulama kolaylığı sağlandı.

Şehir İçi Taşımacılıkta Değişiklikler

Düzenlemeler neticesinde, şehir içi bozulabilir gıda taşımacılığı kapsam dışına çıkarıldı. Ayrıca, yetki belgesi, denetim ve muayene süreçlerinde de köklü değişiklikler yapıldı.

Bu yönetmelik ile bozulabilir gıda taşımacılığı faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre uygun yetki belgelerine sahip olma zorunluluğu getirildi. Fakat kamu kurum ve kuruluşları için bu koşullar aranmaması öngörülüyor.

İhlali Düzeltme Süresi Uzatıldı

Yönetmeliğe göre, model yılı itibarıyla 15 yaşı geçmiş olan araçlar, uygun üstyapılarla değiştirilebilecek ve bozulabilir gıda taşımacılığında kullanılmaya devam edilebilecek. Ayrıca, şartları sağlamadığı için idari para cezası ile karşı karşıya kalan işletmelere, cezanın tebliğinden sonra ihlali düzeltmeleri için tanınan süre 30 günden 90 güne çıkarıldı.

Belge Alım Süresi Güncellendi

Özellikle, yalıtımlı ekipmanlar ve araçlar için zorunlu olan "Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi" alım süresinin son tarihi ise 1 Ağustos olarak güncellendi.

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