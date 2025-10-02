Brent petrol 65,46 dolar — OPEC+ ve stok verileri fiyatları etkiledi

Uluslararası piyasalarda Brent ve WTI fiyat hareketleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,46 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Dün 66,48 dolara kadar yükselen Brent, günü 65,32 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Bugün saat 09.28 itibarıyla Brent petrol fiyatı yüzde 0,21 artışla 65,46 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili 61,77 dolardan işlem görüyor.

Piyasa dinamikleri: Stoklar, OPEC+ ve Çin talebi

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ham petrol stoklarının artması ile OPEC+'nın gelecek ay üretimi tekrar artıracağına dair spekülasyonlar etkili oldu. Ayrıca toparlanmada, Rusya'ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılabileceği beklentisiyle dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in stoklama talebi de rol oynadı.

G7 maliye bakanlarının açıklamasında, Rusya’nın petrol ihracatını artırmaya devam eden veya yaptırımları delmesine aracılık eden taraflara yönelik yeni adımlar atılacağı belirtildi.

OPEC+ toplantısı ve üretim beklentileri

OPEC+ grubu üyelerinin 5 Ekimdeki toplantısında kasıma ilişkin üretim miktarını belirlemesi bekleniyor. Geçen ayki toplantıda ekim için günlük 137 bin varil üretim artışı kararı alınmıştı. Piyasada, Suudi Arabistan’ın pazar payını artırma çabaları kapsamında OPEC+'nın kasımda günlük 500 bin varile kadar üretim artışı kararı alabileceği ileri sürüldü. Bu beklentiler küresel piyasalarda arz fazlası öngörülerini güçlendiriyor.

ABD stok verileri ve ekonomik belirsizlikler

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, 26 Eylül haftasında ülkenin ticari ham petrol stokları 1,8 milyon varil artarak üç haftalık düşüş serisini sonlandırdı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen bu artış, rafineri faaliyetlerindeki zayıflama ve talepteki yavaşlamaya işaret etti. Benzin stokları 300 bin varil, distilat stokları ise 600 bin varil yükseldi.

Ayrıca, ABD'de hükümet kapanışı riski; Kongre’nin bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle piyasaları baskılıyor. Kapanışın, tarım dışı istihdam ve enflasyon gibi kritik ekonomik göstergelerin açıklanmasını geciktirebileceği ve bunun enerji talebine yönelik öngörüleri zorlaştırabileceği ifade ediliyor.

Piyasaya ilişkin uzman değerlendirmeleri ve teknik seviyeler

Uzmanlar, arz fazlası endişeleri, siyasi belirsizlikler ve OPEC+'nın üretim kararlarına ilişkin beklentilerin piyasalarda dalgalanmayı artırdığını belirtiyor. Teknik olarak Brent petrolde 68,98 dolar direnç, 64,70 dolar ise destek bölgesi olarak izlenebilir.