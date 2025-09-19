Brent petrol 66,83 dolar: Fed kararı ve ABD talep endişeleri fiyatları baskılıyor

Brent petrol 66,83 dolardan işlem görüyor

Piyasalar Fed kararı, talep endişeleri ve stok verilerini izliyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,83 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Dün 68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,11 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,4 azalarak 66,83 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 63 dolardan işlem gördü.

Fiyatların gerilemesinde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl ilk kez faiz indirimine gitmesine karşın dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de yakıt talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

Fed, çarşamba günü beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti ve iş piyasasındaki zayıflık belirtilerine yanıt olarak daha fazla indirim yapılacağını belirtti.

Düşük faiz oranlarının petrol talebini artırarak fiyatlara destek vermesine karşın Fed'in son hamlesi sonrası piyasaların bu yıl iki ek faiz indirimini şimdiden fiyatladığına yönelik haber akışı bu yükselişi sınırladı.

Ayrıca, ABD'de petrol distilat stoklarının 1 milyon varillik artış beklentisine karşın 4 milyon varil yükselmesi de ülkede petrol talebine ilişkin endişeleri artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Bunun yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife çağrıları petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

İngiltere ziyaretinin son gününde Fox News kanalına verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son gelişmeleri değerlendiren Trump, Rusya'dan en çok petrol ithal eden ülkenin Çin olduğunu belirterek Avrupa'nın "Çin'e yaptırım ya da tarife uygulaması" halinde "savaşın belki bitebileceğini" söyledi.

Trump, Avrupa ülkelerine Rusya'dan petrol almayı bırakmaları çağrısını da yineleyerek "Kazanmak istiyorsan Rusya'dan petrol almayı bırakmalısın." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerine "Rusya'dan petrol almayın" çağrısında bulunmuş, "(Rusya'ya) Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Trump, ağustosta Hindistan'a uygulama kararı aldığı ek tarifelere de Yeni Delhi'nin Rusya'dan petrol almasını gerekçe göstermişti.

Söz konusu barış çabaları, arz endişelerini hafifleterek fiyatları aşağı yönlü etkilerken, tarife kararlarının da kısa vadede ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği ve enerji talebini baskılayabileceği öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,90 dolar'ın direnç, 61,50 dolar'ın destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.