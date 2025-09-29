Brent Petrol 68,77 Dolardan İşlem Görüyor — Jeopolitik Endişeler Fiyatları Yükseltti

Brent Petrol 68,77 Dolardan İşlem Görüyor

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili 68,77 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Cuma günü 69,84 dolar'a kadar yükselen Brent, günü 68,69 dolar seviyesinden tamamlamıştı.

Piyasa verileri

Bugün saat 09.46 itibarıyla Brent yüzde 0,12 artışla 68,77 dolar olurken, aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 65,06 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Jeopolitik baskılar

Fiyatlardaki kısmi yükselişte Rusya-Ukrayna gerilimi ve İran'a yönelik yaptırımların yarattığı arz endişeleri belirleyici oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram paylaşımında Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı gerçekleştirdiğini, Rus ordusunun bu saldırıda 40'tan fazla füze ve yaklaşık 500 insansız hava aracı (İHA) kullandığını belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırısı 12 saatten fazla sürdü." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeleri uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla vurduklarını, gece boyunca Ukrayna'ya ait 41 İHA'nın çeşitli Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu bildirdi.

İran yaptırımları ve 'snapback'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı kapsamındaki "snapback" mekanizması, İran ile son dakika bir anlaşma sağlanamayınca 30 günlük rutin prosedürün ardından dün gece yarısı devreye girdi. Mekanizma, nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya (E3) tarafından 28 Ağustos'ta tetiklenmişti.

Böylece 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde kaldırılan İran'a yönelik BM yaptırımları yeniden yürürlüğe girerken, bugüne kadar uygulanan ABD ve Avrupa'nın tek taraflı yaptırımları da BM üyesi tüm ülkeleri ilgilendiren uluslararası yaptırımlara dönüştü.

Arz gelişmeleri ve OPEC+

Bu jeopolitik gelişmeler fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan akışın yeniden başlaması ve OPEC+ ülkelerinin üretim artışı planının yarattığı arz fazlası beklentileri yükselişi sınırladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya paylaşımında Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan akışın 27 Eylül itibarıyla yeniden başladığını duyurdu. Irak Petrol Bakanlığı da IKBY'de üretilen ham petrolün SOMO aracılığıyla Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edileceğini açıkladı.

IKBY, Irak Petrol Bakanlığı, SOMO ve petrol üreticisi firmalar arasında imzalanan anlaşma kapsamında ilk aşamada günlük yaklaşık 200 bin varil ham petrolün Ceyhan Limanı'na taşınması öngörülüyor.

OPEC+ grubuna üye Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın 5 Ekim'de gerçekleştireceği toplantıda üretim miktarı belirlenecek. Söz konusu ülkeler geçen ayki toplantıda ekim ayı için günlük 137 bin varil üretim artışı kararı almıştı.

Teknik görünüm

Analistler, Brent petrolde teknik olarak 69,28 dolar'ın direnç, 65,14 dolar'ın ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.