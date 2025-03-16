Brent Petrol, 70 Dolar Bandında Denge Arıyor

10 Mart'ta günü 68,97 dolardan tamamlayarak Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen Brent petrol, hafta boyunca 70 dolar sınırında denge arayışını sürdürüyor.

Petrol fiyatları, yedi haftalık kayıp serisinin ardından toparlanma sinyalleri vermeye çalışsa da, Brent petrol kritik 70 dolar seviyesinde dalgalanıyor.

Küresel Petrol Talebindeki Zayıflık

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikaları, küresel petrol talebindeki zayıflık ve OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bu ay kademeli üretim artışına başlayacağına yönelik taahhütleri, piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Trump'ın Çin'e uygulanan gümrük vergilerini <%strong> yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltme kararı sonrası, 4 Mart'ta Ekim 2024'ten bu yana ilk kez 70 doların altını test eden Brent petrol, 5 Mart'ta ise günü 69,32 dolardan kapattı.

Brent petrolün varil fiyatı 3-10 Mart haftasında en düşük 68,23 doları görerek haftayı %3,8 değer kaybıyla 70,19 dolardan kapattı ve bu, Brent petrol için Kasım 2021'den beri en düşük haftalık kapanış oldu. Bu süreçte, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol de %4,2 değer kaybederek 66,85 dolara geriledi.

Uzman Görüşü: Piyasalarda Çöküş Tehlikesi

Viyana Enerji Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Fereydoun Barkeshli, petrol fiyatlarındaki düşüşün temel sebebinin küresel talepteki zayıflık olduğunu belirtiyor. Barkeshli, 2025-2026 döneminde petrol tüketiminde durgunluğa çözüm bulmanın zor olacağını vurguladı.

Büyük piyasa oyuncularının, özellikle Çin, Hindistan ve diğer yükselen ekonomilerin talep artışı varsayımına göre üretim kapasitelerini genişlettiğini ifade eden Barkeshli, üreticilerin bu ülkelerin performansından hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

OPEC+ grubunun üretim kesintilerine uyum gösterdiğini belirten Barkeshli, OPEC+ üyesi olmayan ülkelerin üretim artışlarının OPEC+ üyelerinin pazar payını tehdit ettiğini vurguladı.

Bu durumun OPEC+ ülkelerinin gelirlerini azaltırken, diğer ülkelerin gelirlerini artırdığını kaydeden Barkeshli, "Bu şartlar altında OPEC+'nın üretim kesintilerini sürdürmesinin anlamı kalmaz. Eğer serbest üretim politikası benimsenirse, piyasalarda tam bir çöküş yaşanabilir. Bu, 1980'lerde görülen ve fiyatların varil başına 10 dolara kadar düştüğü sürece benzer bir durum yaratabilir" ifadelerini kullandı.

Uzun Dönemde Yatırım Tehdit Altında

Barkeshli, Trump'ın petrol piyasası üzerindeki etkisinin fiyatları baskıladığını belirterek, "Trump düşük petrol fiyatlarını savunuyor. Ancak fiyatlar 70 doların altına inerse ve bu seviyede kalırsa, enerji şirketleri yeni keşif ve üretim yatırımlarını azaltabilir" dedi.

Ülkeler arası ticaretin gerginliğinin, küresel bir enerji savaşına dönüşebileceğine dikkat çeken Barkeshli, "Bu durum dünya ekonomisinde durgunluk yaşanmasına yol açabilir. 2025-2026 için piyasanın yükseliş trendine gireceğine dair bir sinyal göremiyorum" diye ekledi. Barkeshli, kısa vadede büyük bir risk çıkmadıkça fiyatların 80 dolara yaklaşmasını beklemiyor.