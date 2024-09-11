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Brent Petrol Fiyatı 69,94 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı 69,94 dolara yükseldi. OPEC'in talep tahminleri fiyatlarda düşüşe neden oldu.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 09:04
Brent Petrol Fiyatı 69,94 Dolar

Brent Petrolün Güncel Durumu

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, 69,94 dolardan işlem görmekte. Önceki gün 72,28 dolara kadar yükselendikten sonra günü 69,19 dolardan kapatan Brent, saat 08.56 itibarıyla kapanışa göre %1,08 artarak yeniden 69,94 dolara ulaştı. Bu gelişmeler, Batı Texas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatının da 66,44 dolara yükselmesine neden oldu.

68 Dolara Yaklaşan Düşüşler

Geçtiğimiz gün Brent petrolün fiyatı 70 doların altına inerek yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesini görebildi. WTI ham petrolün varil fiyatı ise 66 dolara düşerek Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi kaydetti. Bu ciddi düşüşün başlıca nedeni, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)'in 2023 ve 2024 için talep beklentilerini azaltması oldu.

OPEC Raporunda Düşüş Beklentisi

OPEC, yayımladığı son raporda küresel petrol talebi artışında bir yavaşlama bekliyor. 2023 yılı için günlük talep büyüme tahmini 80 bin varil, 2025 yılı için ise 40 bin varil düşürülmüştür.

ABD'deki Fırtına Etkisi

Petrol fiyatları, önceki seansta yaşanan kaybı hafif de olsa telafi etmeye başladı. Özellikle ABD, şiddetli bir fırtınanın etkisi altında ve bu durum petrol üretimini olumsuz etkileyebilir. ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden gelen bilgilere göre, Meksika Körfezi'nde başlayan fırtına, “kategori 1 kasırga” seviyesine ulaştı ve ABD'nin bazı eyaletlerini tehdit ediyor.

Üretimdeki Kesintiler

Fırtına nedeniyle, ABD Meksika Körfezi'ndeki ham petrol üretiminin yaklaşık %24’ü ve doğal gaz üretiminin %26’sı çevrim dışı kaldı. Bu durum, fiyatların yukarı yönlü desteklenmesine neden oluyor.

Teknik Analiz

Brent petrole yönelik teknik analizde, 71,42 ile 73,65 dolar aralığı direnç, 67,82 ile 64,22 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izleniyor.

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