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Brent Petrol Fiyatı 70,82 Dolar Seviyesine Düştü

Brent petrol varil fiyatı, jeopolitik risklerin azalmasıyla 70,82 dolara geriledi. ABD doları etkisiyle fiyatlar düşmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 09:54
Brent Petrol Fiyatı 70,82 Dolar Seviyesine Düştü

Brent Petrol Varil Fiyatı Düşüşte

Brent petrolün uluslararası piyasalardaki varil fiyatı, şu anda 70,82 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Önceki gün 73,28 dolara kadar yükselen fiyat, günü 71 dolarda tamamlamıştı. Bugün, saat 09:48 itibarıyla Brent petrol fiyatı kapanışa göre yaklaşık %0,25 azalarak 70,82 dolara geriledi.

Jeopolitik Riskler ve Bunun Etkisi

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, İsrail'in İran hedeflerine yönelik hava saldırılarında petrol ve nükleer tesislerinin vurgulanmaması etkili oldu. Bu durum, global piyasalardaki jeopolitik risk algısını azalttı.

İsrail'in 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de gerçekleştirdiği operasyon, bölgedeki gerilim endişelerini bir müddet artırmasına rağmen beklenenden daha hafif gerçekleşti. İran ise, hava savunma sistemlerinin bazı saldırıları etkisiz hale getirdiğini ve sınırlı bir hasar meydana geldiğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkelerinin savaş istemediğini ancak haklarını korumaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, İsrail'in saldırganlığına uygun şekilde yanıt vereceklerini de ifade etti.

Döviz Kurlarının Etkisi

Yaklaşan ABD seçimleri nedeniyle Amerikan dolarının değer kazanması, petrol fiyatlarının daha da düşmesine neden oluyor. Genel olarak güçlü ABD doları, petrolü alıcılar için daha pahalı hale getiriyor ve bu durum alımları azaltıyor.

Teknik Analiz

Brent petrol fiyatları için teknik olarak, 72,74 dolar seviyesinin direnç, 70,64 dolar seviyesinin ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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