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Brent Petrol Fiyatı 70,98 Dolar: Jeopolitik Gerilim Etkili

Brent petrolün varil fiyatı 70,98 dolara yükseldi. Yükselişte Rusya-Ukrayna gerilimi etkili.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 09:54
Brent Petrol Fiyatı 70,98 Dolar: Jeopolitik Gerilim Etkili

Brent Petrol Fiyatı Güncel Durum

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, 70,98 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 72,35 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 70,85 dolar seviyesinde kapamıştı. Bugün saat 09.41 itibarıyla, fiyat yaklaşık %0,18 artarak 70,98 dolara ulaştı.

Jeopolitik Gerilim ve Petrol Fiyatları

Fiyatlardaki bu artışın arkasında, Rusya-Ukrayna hattındaki artan jeopolitik gerilim olduğu değerlendiriliyor. Amerikan Washington Post (WP) gazetesine göre, Joe Biden yönetimi, Kiev'e uzun menzilli Amerikan silahlarının Rusya topraklarına kullanılabilmesi için onay verme kararı aldı.

Bu doğrultuda, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli taktik füze sistemlerinin sınırlı bir şekilde Rusya'daki birliklere karşı kullanılabileceği belirtiliyor. WP'ye konuşan iki kıdemli yetkili, bu politika değişikliğinin arka planında, yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin Rusya tarafından Kursk bölgesine sevk edilmesinin etkili olduğunu vurguladı.

Dün, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rus ordusunun ülkesindeki birçok şehre yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiğini aktardı. Aynı zamanda, Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko da Rusya'nın enerji altyapısını hedef aldığını ifade etti.

Çin Talep Endişeleri ve Fiyatların Gelişimi

Diğer yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de talep konusundaki endişeler ve küresel petrol talebi öngörüleri, fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Bakü'de devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda, bu yıl küresel petrol talebinin günlük 1 milyon varilin altında kalacağını belirtti.

Brent petrolün teknik analizlerinde ise, 73,30 doların direnç, 69,92 doların ise destek olarak izlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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