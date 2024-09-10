Brent Petrol Fiyatı 71,48 Dolar

Brent Petrolün Güncel Fiyatı

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 71,48 dolar seviyesinden işlem görmekte. Önceki gün, 72,21 dolar zirvesine ulaşarak günü 71,84 dolar ile kapatmıştı.

Piyasa Dinamikleri

Piyasalarda yapılan son değerlendirmelere göre, Brent petrol fiyatı, saat 09:40 itibarıyla önceki kapanışa göre %0,50 oranında azalış gösterdi. Aynı zamanda, Batı Texas türü (WTI) petrolün varili 68,30 dolar seviyesinden işlem buldu.

Ekonomik Gelişmeler

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ve Çin gibi dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkelerdeki ekonomik duraklama endişeleri etkili oldu. Özellikle Çin'deki tüketici fiyatları, ağustos ayında yıllık bazda %0,6'lık artış gösterirken, bu oran beklentilerin altında kaldı. Dış ticaret sonucunda ise 91 milyar dolar fazlası, ihracatta %8,7 artış görülmesine rağmen ithalat %0,5'lik artışla beklentileri karşılayamadı.

ABD'nin Enflasyon Verileri ve OPEC Beklentileri

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri merakla bekleniyor. Ülkede resesyon endişeleri varken, yatırımcılar Fed’den gelecek yorumları dikkate alıyor. Faiz indiriminin bu ay %30 ihtimalle 25 baz puan olması beklenmekte ve yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puan indirim olacağı öngörülüyor.

Fiyat Trendleri ve Teknik Analiz

Orta Doğu’daki süregelen çatışmalar, küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırarak fiyatlarda yukarı yönlü bir destek oluşturuyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)'ün aylık raporu ve ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)’nin verileri piyasalarda önemli bir yere sahip. Teknik olarak, Brent petrol fiyatında 72,49-74,05 dolar aralığı direnç, 70,93-69,37 dolar ise destek bölgesi olarak değerlendiriliyor.