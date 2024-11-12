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Brent Petrol Fiyatı 71,60 Dolarla Düşüşte

Brent petrolün varil fiyatı, küresel arz fazlası ve Çin'deki ekonomik endişelerle 71,60 dolara geriledi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 09:37
Brent Petrol Fiyatı 71,60 Dolarla Düşüşte

Brent Petrol Fiyatı 71,60 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 71,60 dolardan işlem görüyor. Dün 73,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,91 dolar seviyesinde tamamladı.

Bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,43 azalarak 71,60 dolara gerileyen Brent petrolün yanı sıra Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,77 dolardan alıcı buldu.

Küresel Arz Endişeleri ve Çin'in Teşvik Planları

Petrol fiyatları, Çin'in teşvik planının ekonomiyi hareketlendirmek için yetersiz kalması ve küresel arz fazlası endişeleriyle düşmeye devam ediyor. Piyasa oyuncuları, OPEC'in aylık raporundan gelecek fiyat yönlendirmesi ve talep tahminlerini bekliyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de, borç sorunları yaşayan yerel yönetimlere özel borç tahvili çıkarma kotası 3 yıl için 6 trilyon yuana (yaklaşık 840 milyar dolar) yükseltildi. Uzmanlar, Çin hükümetinin son açıkladığı teşvik planının yatırımcıların beklentilerini karşılamadığını belirtiyor.

OPEC ve Küresel Talep

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), gün içerisinde aylık petrol piyasası raporunu yayımlayacak. OPEC, geçen ayki raporunda bu yıl için küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 106 bin varil aşağı yönlü revize etmişti. Bu talep düşüşünün çoğunlukla Çin kaynaklı olması bekleniyor.

Petrol talebinde düşüş eğiliminin devam edeceğine dair öngörüler, küresel arz fazlası oluşabileceği endişesini artırıyor.

ABD Dolarının Etkisi

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması, petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oluyor. ABD dolar endeksi 105,605 ile yükseliş eğilimini sürdürüyor. Güçlü dolar, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi azaltıyor.

Teknik Göstergeler

Brent petrolde teknik olarak 76,69 doların direnç, 70,93 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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