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Brent Petrol Fiyatı 71,67 Dolarla Açıklandı

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 71,67 dolara geriledi. ABD Merkez Bankası'nın açıklamaları merakla bekleniyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 09:52
Brent Petrol Fiyatı 71,67 Dolarla Açıklandı

Brent Petrol Fiyatı Düşüşte

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 71,67 dolar olarak işlem görüyor. Önceki gün 72,48 dolar seviyesine kadar yükselen Brent petrol, günü 71,75 dolar ile kapatmıştı. Bugün saat 09.42 itibarıyla fiyat yaklaşık %0,1 azalarak 71,67 dolara düştü. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,84 dolardan satılmakta.

Petrol Piyasalarını Dizayn Eden Açıklamalar Öncesi Düşüş

Petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin yapacağı ilanlar öncesinde gerçekleşiyor. Önceki gün açıklanan ABD enflasyon verilerindeki sinyaller, Fed'in enflasyonla mücadelesinin beklentilerin üzerinde bir süre daha süreceği endişelerini artırarak, petrol fiyatları üzerinde baskı kurulmasına sebep oldu.

Enflasyon verileri, Fed'in aralık toplantısında faiz indiriminin uygun olup olmayacağını netleştirmede kritik bir rol oynamakta. Enflasyonun yukarı yönlü bir seyir izlemeye başlaması, bankanın faiz indirimine ara verebileceğini düşündürüyor.

Yüksek Faiz ve Doların Etkileri

Yüksek faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açarak petrol talebini zayıflatacağı yönündeki beklentiler piyasada etkili. ABD Dolar Endeksi, önceki işlem seansına göre yüzde 0,12 artarak 106,61 seviyesine ulaşmış durumda.

Bugün Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasa değerleri üzerinde belirgin bir etki yaratması bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indirmesi için %83'lük bir ihtimal öngörülüyor.

ABD Petrol Stokları Talebi Destekliyor

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketimi yapan ülkesi ABD'de, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde düştüğü yönündeki verilere göre fiyatların düşüşü sınırlı kalıyor. API, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 777 bin varil azaldığını tahmin etti. Piyasa beklentisi ise stokların 1 milyon varil artacağı yönündeydi. Bu durum, ülkede talebin arttığına dair anlayışları besleyerek petrol fiyatlarının desteklenmesine katkı sağladı.

Brent petrol fiyatlarında 73,52 doların direnç, 70,45 doların destek seviyeleri olarak izleneceği belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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