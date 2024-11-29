Brent Petrol Fiyatı 72,79 Dolar ile Yükselişte

Brent Petrol Fiyatı Güncel Verilerle 72,79 Dolar

Brent petrolün uluslararası piyasalardaki varil fiyatı 72,79 dolar olarak işlem görmektedir. Dün 72,92 dolara kadar yükselen Brent petrolü, günü 72,65 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.53 itibarıyla fiyat, kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 artış göstererek 72,79 dolar oldu. Bu arada, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,98 dolardan alıcı buldu.

Petrol Fiyatlarını Yükselten Etkenler

Brent petrol fiyatlarının artışında birkaç etken rol oynamaktadır. Öncelikle, ateşkes çağrılarına rağmen Orta Doğu'daki çatışmaların duraklamaması dikkat çekmektedir. Ayrıca, ABD doları'nın diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesi de fiyat artışını destekliyor.

Çarşamba günü, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girmişti. Ancak uzmanlar, bu ateşkesin saldırıları durdurmakta yeterli olmayabileceğini düşünüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı son açıklamalarda, Gazze'ye yönelik saldırıların sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtti. Netanyahu, sadece esir takası için saldırılara ara verebileceklerini vurguladı.

Çatışma Korkusu ve Piyasalardaki Etkisi

Netanyahu, Lübnan'daki koşulların Gazze'dekinden farklı olduğunu öne sürerek, İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırmaya çalışırken Hizbullah'ın yeniden silahlanmasını engellemeye odaklandıklarını ifade etti. Ayrıca, ateşkesin ihlali durumunda savaşın daha büyük boyutlara ulaşabileceği endişesi, piyasalardaki arz endişelerini artırıyor.

ABD doları, diğer para birimleri karşısındaki değer kaybıyla birlikte petrol fiyatlarının yükselmesine katkı sağlıyor. ABD dolar endeksi, yüzde 0,32 düşüşle 105,799 seviyesine geriledi. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolün fiyatını daha cazip hale getirmesi bekleniyor.

ABD ve Çin İlişkileri Piyasaları Olumlu Etkiliyor

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri Çin ve ABD arasında yeni bir ticaret savaşı olmayacağına dair beklentiler de piyasalara olumlu yansıyor. Donald Trump'ın planladığı yüksek tarife adımlarına rağmen, Çin tarafının müzakere yolunu tercih edebileceği düşünülüyor.

Ayrıca, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de, hükümetin olası tarifelerin etkisini azaltmak için ekonomiyi destekleyici adımlarına devam edeceğine dair haber akışları, risk iştahını artırıyor. Teknik olarak Brent petrolün direnç seviyesi 75,92 dolar, destek seviyesi ise 70,48 dolar olarak izlenebiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.