Brent Petrol Fiyatı 72,98 Dolar: Ukrayna-Rusya Gerilimi Etkileyici Rol Oynuyor

Brent Petrolün Varil Fiyatı 72,98 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 72,98 dolar olarak işlem görüyor. Dün 73,94 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 72,81 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık %0,23 artışla 72,98 dolara ulaştı. Bu süreçte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,94 dolardan alıcı buldu.

Artan Gerilim Fiyatları Etkiliyor

Petrol fiyatlarındaki bu yükselişte, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artmasının etkili olduğu bildiriliyor. İngiliz basınına göre, Ukrayna, İngiltere'nin temin ettiği uzun menzilli "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) seyir füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandı. Ülke basınında çıkan haberlere göre, Rusya'nın Kursk bölgesine bağlı Marino köyü sakinleri, bu füzeye ait parçalar buldu.

Füzelerin kullanımıyla ilgili henüz İngiltere veya Rusya tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Bu gelişme, ABD yönetiminin Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzelerini sınırlı şekilde Rus topraklarında kullanmasına izin verildiğine dair haberlerin ardından geldi.

Rusya'nın Yanıtı Bekleniyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırılarını, Batı'nın Rusya'ya karşı savaşında yeni bir aşama olarak değerlendireceklerini ve buna yanıt vereceklerini ifade etti.

Petrol Stoklarındaki Artış

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 500 bin varil, benzin stoklarının ise 2 milyon 100 bin varil arttığını duyurdu. Beklentilerin üzerindeki bu artış, ülkede talebin zayıfladığını göstererek fiyatların yukarı yönlü seyrini kısıtladı.

Brent petrol için teknik analizlerde, 74,84 doların direnç, 71,12 doların ise destek olarak takip edileceği belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.