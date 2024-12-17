Brent Petrol Fiyatı 73,84 Dolar: Libya'daki Olaylar Etkili Oldu

Brent Petrol Varil Fiyatı 73,84 Dolar Olarak Belirlendi

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 73,84 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dün 74,10 dolara kadar yükselen Brent petrol fiyatı, günü 73,53 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık %0,4 artarak 73,84 dolara ulaştı.

Petrol Fiyatlarını Yükselten Sebepler

Brent petrol fiyatlarının yükselişinin ardında, Batı Libya'da yeniden başlayan çatışmaların etkili olduğu bildirildi. Bu olaylar, bölgenin en büyük petrol rafinerisi olan Zaviye'de hasar meydana gelmesine neden oldu ve sahadaki operasyonların durmasına yol açtı.

Libya Ulusal Petrol Şirketi, pazar günü Zaviye Petrol Rafinerisi çevresinde silahlı iki grup arasında çatışma çıktığını ve bu çatışmalar sonucunda bazı petrol tanklarına kurşun isabet etmesi sonucu yangın çıkığını açıkladı. Yangının kontrol altına alındığı bildirilirken, bu sahada "mücbir sebep" ilan edildi.

Zaviye Rafinerisi'nin Önemi

Batı Libya'nın günlük 120 bin varil kapasitesine sahip en büyük rafinerisi olan Zaviye, bölgedeki yakıt ithalatı ve ihracatında kritik bir rol üstleniyor. Rafinerinin faaliyetlerinin durması, piyasa oyuncularının arz endişelerini artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Fed'in Faiz Kararlarının Etkisi

Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yeni yılda izlenecek yol haritasına dair belirsizlikler de petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, Fed'in yarın açıklayacağı politika kararlarını dikkatle izlerken, para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan geleceğe dönük sinyaller arıyor.

Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan azaltacağına yönelik beklentiler güçlenmiş durumda. Düşük faiz oranlarının, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artırması bekleniyor.

İsrail'in Doha Ziyareti

Öte yandan, İsrail heyetinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gittiğine dair bilgiler, piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek petrol fiyatlarının daha fazla yükselmesinin önüne geçiyor.

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, ateşkes ve esir takası müzakereleri için Doha'ya giden heyetin "kısıtlı bir yetkiye" sahip olduğu kaydedildi. Ayrıca, anlaşmanın 20 Ocak'ta görevi devralacak ABD Başkanı seçilen Donald Trump öncesi yürürlüğe girebileceği belirtildi.

Teknik Analiz

Brent petrolün teknik olarak 74,72 dolar seviyesinin direnç, 70,89 dolar'ın ise destek olarak izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.