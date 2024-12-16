DOLAR
34,96 0,02%
EURO
36,77 -0,12%
ALTIN
2.982,61 -0,2%
BITCOIN
3.681.230,13 -2,1%

Brent Petrol Fiyatı 73,96 Dolar: Piyasalardaki Belirsizlikler Etkili Oluyor

Brent petrol varil fiyatı 73,96 dolara geriledi. ABD Merkez Bankası'nın belirsiz politikaları ve makroekonomik veriler fiyatları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 10:04
Brent Petrol Fiyatı 73,96 Dolar: Piyasalardaki Belirsizlikler Etkili Oluyor

Brent Petrol Fiyatı Güncel Durum

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda bugün 73,96 dolar seviyesine indi. Cuma günü 74,32 dolara kadar yükselen fiyat, günü 74,06 dolardan kapatmıştı. Bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık %0,1 azalarak 73,96 dolara geriledi. Aynı zamanda Batı Teksas türü (WTI) ham petrol de 70,46 dolardan işlem görüyor.

Fiyatların Düşüş Nedenleri

Pek çok analist, petrol fiyatlarının düşüşüne ilişkin temel sebepler arasında, ABD Merkez Bankası'nın yeni yıldaki para politikalarına yönelik belirsizlikleri gösteriyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar, gelecek dönem politikalarına dair ipuçları aranarak dikkatle izlenecek. Bu belirsizlikler, piyasalardaki oynaklığı artırarak petrol fiyatlarını olumsuz etkileyebilir.

İşsizlik Başvuruları ve Ekonomik Veriler

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkesinde ekonomik büyümenin yavaşladığına işaret ediyor. Örneğin, 7 Aralık ile biten haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 242 bine yükselerek piyasa beklentilerini aştı. Bu durum, piyasa playerları arasında talep endişelerini artırarak fiyatların düşmesini destekledi.

Çin'in Teşvik Paketinin Etkisi

Diğer yandan, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın potansiyel politikalarının ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin belirsizlikler, talebin azalacağına yönelik endişeleri bir miktar hafifletti. Ayrıca, Çin'de duyurulması beklenen teşvik paketinin, ülkede büyümeyi artırarak petrol talebine olumlu yansıyacağı öngörülüyor.

Teknik Göstergeler

Brent petrol için teknik olarak 74,65 doların direnç, 70,89 doların ise destek noktası olarak izleneceği belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

A101 19 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayında! Kaçırılmayacak Fırsatlar

15 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Merkür Retrosu Sona Erdi, Dolunay Enerjisi Belirleyici!

Bakan Kurum, 2025 İçin 1.331 Yeni Personel Alımını Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul Haftayı Yükselişle Açtı: BIST 100 Endeksi 10.146,61 Puan
2
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 886 Bin Megavatsaat Üretim
3
Brent Petrol Fiyatı 73,96 Dolar: Piyasalardaki Belirsizlikler Etkili Oluyor
4
Ücretli Çalışan Sayısı Ekim'de Yıllık %2,5 Arttı
5
VİOP'ta Endeks Kontratı Hafta Başına Yükselişle Girdi
6
Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: Merkez Bankaları Haftası Başladı
7
Hizmet Üretim Endeksi Ekim'de Yıllık %2 Düştü, Aylık %0,2 Arttı

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

Borsa İstanbul Haftaya %0,21 Yükselişle Başladı

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

Emeklilere Yılbaşı İçin 5 Bin Lira İkramiye Müjdesi Geldi

Bakan Kurum, 2025 İçin 1.331 Yeni Personel Alımını Duyurdu

İtalyan Mutfağının Unutulmaz Makarna Sosları ve Eşleşmeleri

Yılbaşı Ritüelleri: 2025 İçin Para, Aşk ve Şans Getirin

16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Dolunayın Etkileri ve Önemli Uyarılar

A101 19 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayında! Kaçırılmayacak Fırsatlar

BİM 20 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu ile Avantajlı Yılbaşı İndirimleri Sizi Bekliyor

15 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Merkür Retrosu Sona Erdi, Dolunay Enerjisi Belirleyici!

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak