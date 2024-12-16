Brent Petrol Fiyatı 73,96 Dolar: Piyasalardaki Belirsizlikler Etkili Oluyor

Brent Petrol Fiyatı Güncel Durum

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda bugün 73,96 dolar seviyesine indi. Cuma günü 74,32 dolara kadar yükselen fiyat, günü 74,06 dolardan kapatmıştı. Bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık %0,1 azalarak 73,96 dolara geriledi. Aynı zamanda Batı Teksas türü (WTI) ham petrol de 70,46 dolardan işlem görüyor.

Fiyatların Düşüş Nedenleri

Pek çok analist, petrol fiyatlarının düşüşüne ilişkin temel sebepler arasında, ABD Merkez Bankası'nın yeni yıldaki para politikalarına yönelik belirsizlikleri gösteriyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar, gelecek dönem politikalarına dair ipuçları aranarak dikkatle izlenecek. Bu belirsizlikler, piyasalardaki oynaklığı artırarak petrol fiyatlarını olumsuz etkileyebilir.

İşsizlik Başvuruları ve Ekonomik Veriler

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkesinde ekonomik büyümenin yavaşladığına işaret ediyor. Örneğin, 7 Aralık ile biten haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 242 bine yükselerek piyasa beklentilerini aştı. Bu durum, piyasa playerları arasında talep endişelerini artırarak fiyatların düşmesini destekledi.

Çin'in Teşvik Paketinin Etkisi

Diğer yandan, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın potansiyel politikalarının ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin belirsizlikler, talebin azalacağına yönelik endişeleri bir miktar hafifletti. Ayrıca, Çin'de duyurulması beklenen teşvik paketinin, ülkede büyümeyi artırarak petrol talebine olumlu yansıyacağı öngörülüyor.

Teknik Göstergeler

Brent petrol için teknik olarak 74,65 doların direnç, 70,89 doların ise destek noktası olarak izleneceği belirtiliyor.