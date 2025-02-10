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Brent Petrol Fiyatı 74,86 Dolar Seviyesine Yükseldi

Brent petrolün varili 74,86 dolardan işlem görüyor. ABD'deki siyasi gelişmeler fiyatları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 09:48
Brent Petrol Fiyatı 74,86 Dolar Seviyesine Yükseldi

Brent Petrol Fiyatında Son Durum

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili 74,86 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 74,91 dolara ulaşarak yükseliş gösteren petrol, günü 74,53 dolar seviyesinde kapatmıştı. Bugün saat 09:34 itibarıyla fiyat, kapanışa göre yüzde 0,4 artış göstererek 74,86 dolara ulaştı. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrol de 71,16 dolardan işlem görmekte.

ABD'nin Gümrük Vergisi Açıklamaları

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yeni gümrük vergisi tehdidi nedeniyle yükselme kaydetti. Bu durum, küresel ekonomik büyümeyi ve enerji talebini olumsuz etkileyebilir. Trump, çelik ve alüminyum ithalatı için %25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu ve Kanada ile Meksika'dan gelen ürünlerin de bu tarifelere tabi olacağını açıkladı.

Uzman Görüşleri ve Piyasa Tepkileri

Uzmanlar, bu açıklamaların ticaret savaşlarının tırmanacağı endişesini artırdığını belirtiyor. ABD'deki korumacı ticaret politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceği ifade ediliyor. Üç haftadır süren düşüşün ardından bu hafta petrol fiyatlarında yükseliş gözlemleniyor.

Çin ile İlişkiler ve Yaptırımlar

Ayrıca, Trump, Çin'den yapılan ithalat için %10 ek gümrük vergisi getirirken, Pekin ve Washington arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanamadığı bildiriliyor. ABD yönetimi, İran'ın ham petrolünü Çin'e göndermesine yönelik yaptırımlar uygulama kararı aldığını da duyurdu.

Piyasalardaki Belirsizlik Kaynağı: Fed

Petrol fiyatlarını etkileyen bir diğer unsur ise Fed'in yayımladığı Para Politikası Raporu. Fed'in enflasyon hedefleri ve faiz politikaları, fiyatlarda dalgalanmalara yol açabilir. Olası faiz artışları doların güçlenmesine ve dolayısıyla petrol talebinin azalmasına yol açabilirken, faiz indirimi beklentileri fiyatları yukarı çekebilir.

Teknik Analiz

Brent petrol fiyatlarında teknik olarak 77,06 dolar direnç, 72,61 dolar ise destek seviyeleri olarak izleniyor.

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