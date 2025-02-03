DOLAR
35,92 -0,18%
EURO
36,77 1,25%
ALTIN
3.219,18 0,19%
BITCOIN
3.387.176,97 3,62%

Brent Petrol Fiyatı 76,28 Dolar Seviyesinde Sabit Kaldı

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 76,28 dolardan işlem görüyor. Yükseliş ve gümrük vergileri fiyatları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 09:35
Brent Petrol Fiyatı 76,28 Dolar Seviyesinde Sabit Kaldı

Brent Petrol Fiyatı Güncel Durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,28 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 76,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,30 dolar seviyesinde tamamladı.

Bugün saat 09.17 itibarıyla, Brent petrolün fiyatı kapanışa göre yüzde 0,02 azalarak 76,28 dolara geriledi. Aynı zamanda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,38 dolar seviyesinden alıcı buldu.

Gümrük Vergileri ve Piyasa Etkileri

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e getirdiği ek gümrük vergileri, petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Karara göre, Kanada'dan gelen enerji ürünlerine yüzde 10, Çin'den ithal tüm ürünlere yüzde 10 ve Meksika enerji ithalatından yüzde 25 vergi uygulanacak. Kanada ve Meksika, ABD'nin en büyük ham petrol sağlayıcıları konumundadır.

Çin, Trump'ın gümrük vergisi kararına karşı tedbirler alacağını ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’ne şikayette bulunacağını duyurdu.

Ticaret Savaşı Endişeleri

Uzmanlar, Trump'ın gümrük vergilerinin küresel büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini ve enflasyonu yeniden alevlendirebilecek bir ticaret savaşını başlatabileceğini belirtiyor. Ayrıca, bu tarifelerin ABD rafinerilerinin optimum seviyede üretim için ihtiyaç duyduğu ağır ham petrol maliyetlerini artıracağı ve potansiyel üretim kesintilerine yol açabileceği düşünülüyor.

OPEC+ Toplantısı Beklentisi

Piyasa oyuncuları, gün içinde yapılacak OPEC+ toplantısını merakla bekliyor. Toplantıda, üyelerin mevcut piyasa koşullarını gözden geçirmesi ve küresel talep ile arz dengesine dair kararlar alması öngörülüyor. OPEC+’ın son toplantısında aldığı karara göre, gönüllü üretim kesintileri yılın ilk çeyreği sonuna kadar devam edecek, toplu kesintiler ise 2026 yılı sonuna kadar yürürlükte kalacak.

Brent petrolde teknik olarak 81,48 doların direnç, 74,27 doların ise destek seviyeleri olarak izleneceği belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Algbio, Suda Teknolojik Yarışmanın Kazananı Oldu
2
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 840 Bin Megavatsaat Üretim
3
Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.918,35 Puanı Gördü
4
Altın Fiyatları Düşüşe Geçti: Gram 3.220 Lira, Çeyrek 5.260 Lira
5
Yİ-ÜFE Açıklandı: Fiyat Artışları Yüzde 54,39'a Ulaştı
6
Asya Borsaları Trump Tarifeleriyle Negatif Seyir İzliyor
7
İSO Türkiye İmalat PMI Ocakta 48'e Düştü: Yeni Siparişler Tüm Sektörlerde Azaldı

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor