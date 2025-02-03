Brent Petrol Fiyatı 76,28 Dolar Seviyesinde Sabit Kaldı

Brent Petrol Fiyatı Güncel Durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,28 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 76,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,30 dolar seviyesinde tamamladı.

Bugün saat 09.17 itibarıyla, Brent petrolün fiyatı kapanışa göre yüzde 0,02 azalarak 76,28 dolara geriledi. Aynı zamanda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,38 dolar seviyesinden alıcı buldu.

Gümrük Vergileri ve Piyasa Etkileri

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e getirdiği ek gümrük vergileri, petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Karara göre, Kanada'dan gelen enerji ürünlerine yüzde 10, Çin'den ithal tüm ürünlere yüzde 10 ve Meksika enerji ithalatından yüzde 25 vergi uygulanacak. Kanada ve Meksika, ABD'nin en büyük ham petrol sağlayıcıları konumundadır.

Çin, Trump'ın gümrük vergisi kararına karşı tedbirler alacağını ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’ne şikayette bulunacağını duyurdu.

Ticaret Savaşı Endişeleri

Uzmanlar, Trump'ın gümrük vergilerinin küresel büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini ve enflasyonu yeniden alevlendirebilecek bir ticaret savaşını başlatabileceğini belirtiyor. Ayrıca, bu tarifelerin ABD rafinerilerinin optimum seviyede üretim için ihtiyaç duyduğu ağır ham petrol maliyetlerini artıracağı ve potansiyel üretim kesintilerine yol açabileceği düşünülüyor.

OPEC+ Toplantısı Beklentisi

Piyasa oyuncuları, gün içinde yapılacak OPEC+ toplantısını merakla bekliyor. Toplantıda, üyelerin mevcut piyasa koşullarını gözden geçirmesi ve küresel talep ile arz dengesine dair kararlar alması öngörülüyor. OPEC+’ın son toplantısında aldığı karara göre, gönüllü üretim kesintileri yılın ilk çeyreği sonuna kadar devam edecek, toplu kesintiler ise 2026 yılı sonuna kadar yürürlükte kalacak.

Brent petrolde teknik olarak 81,48 doların direnç, 74,27 doların ise destek seviyeleri olarak izleneceği belirtiliyor.