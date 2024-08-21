Brent Petrol Fiyatı 77,19 Dolar ile İşlem Görüyor

Brent Petrol Fiyatı Güncel Veriler

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 77,19 dolar'dan işlem görüyor. Önceki gün 78,33 dolara kadar yükselmişken, bu fiyatla günü 77,20 dolar seviyesinde kapattı. Şu an itibarıyla, varil fiyatı yüzde 0,01 oranında bir azalma göstererek 77,19 dolar seviyesine gerilemiş durumda.

WTI Fiyatları ve ABD Petrol Stokları

Aynı dakikalarda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 73,12 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD ticari ham petrol stoklarının geçen hafta, piyasa beklentilerinin aksine 347 bin varil artacağını öngördü. Piyasa analistleri, stokların 2 milyon 800 bin varil azalacağını tahmin ediyordu.

Talep Görünümü ve Piyasa Endişeleri

Stoklardaki artış, ABD'de talebin zayıfladığı algısını pekiştirirken, artan üretimin de etkisiyle arz fazlası endişeleri piyasaları etkileyebilir. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklaması bekleniyor.

Çin İktisat Endişeleri ve Orta Doğu Gelişmeleri

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'deki ekonomik belirsizlikler, fiyatlar üzerinde olumsuz etki yaratmaya devam ediyor. Öte yandan, Orta Doğu'daki ateşkes görüşmeleri de piyasalarda büyük ilgi görüyor.

Bölgesel Görüşmeler ve Açıklamalar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, esir takası ve ateşkes müzakereleri için İsrail’e ziyaret gerçekleştirdi. Bu, Blinken’ın 7 Ekim'den bu yana bölgeye yaptığı 9. ziyaret. Müzakereler Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı. Hamas, müzakerelerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yeni şartlar eklediğini ve bunun anlaşmayı engellediğini belirtmiştir.

Teknik olarak Brent petrol fiyatlarında, 78,16 ve 79,93 dolar aralığı direnç, 76,39 ile 74,62 dolar aralığı ise destek bölgeleri olarak takip edilecektir.