Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Brent Petrol Fiyatı 77,19 Dolar ile İşlem Görüyor

Brent petrol varil fiyatı 77,19 dolara gerileyerek, piyasalardaki belirsizliklerle birlikte talep görünümünü olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:25
Brent Petrol Fiyatı 77,19 Dolar ile İşlem Görüyor

Brent Petrol Fiyatı Güncel Veriler

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 77,19 dolar'dan işlem görüyor. Önceki gün 78,33 dolara kadar yükselmişken, bu fiyatla günü 77,20 dolar seviyesinde kapattı. Şu an itibarıyla, varil fiyatı yüzde 0,01 oranında bir azalma göstererek 77,19 dolar seviyesine gerilemiş durumda.

WTI Fiyatları ve ABD Petrol Stokları

Aynı dakikalarda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 73,12 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD ticari ham petrol stoklarının geçen hafta, piyasa beklentilerinin aksine 347 bin varil artacağını öngördü. Piyasa analistleri, stokların 2 milyon 800 bin varil azalacağını tahmin ediyordu.

Talep Görünümü ve Piyasa Endişeleri

Stoklardaki artış, ABD'de talebin zayıfladığı algısını pekiştirirken, artan üretimin de etkisiyle arz fazlası endişeleri piyasaları etkileyebilir. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklaması bekleniyor.

Çin İktisat Endişeleri ve Orta Doğu Gelişmeleri

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'deki ekonomik belirsizlikler, fiyatlar üzerinde olumsuz etki yaratmaya devam ediyor. Öte yandan, Orta Doğu'daki ateşkes görüşmeleri de piyasalarda büyük ilgi görüyor.

Bölgesel Görüşmeler ve Açıklamalar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, esir takası ve ateşkes müzakereleri için İsrail’e ziyaret gerçekleştirdi. Bu, Blinken’ın 7 Ekim'den bu yana bölgeye yaptığı 9. ziyaret. Müzakereler Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı. Hamas, müzakerelerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yeni şartlar eklediğini ve bunun anlaşmayı engellediğini belirtmiştir.

Teknik olarak Brent petrol fiyatlarında, 78,16 ve 79,93 dolar aralığı direnç, 76,39 ile 74,62 dolar aralığı ise destek bölgeleri olarak takip edilecektir.

İLGİLİ HABERLER

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı