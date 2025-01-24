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Brent Petrol Fiyatı 77,64 Dolar Seviyesine Yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı, günlük verilerle 77,64 dolara yükseldi; ABD'deki arz düşüşü ve talep artışı fiyatları destekliyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:31
Brent Petrol Fiyatı 77,64 Dolar Seviyesine Yükseldi

Brent Petrol Fiyatında Dalgalanma Devam Ediyor

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, gün içerisinde 77,64 dolar seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün 78,89 dolara kadar yükselen fiyat, gün sonunu 77,30 doları görerek kapatmıştı.

Bugün saat 10:17 itibarıyla Brent petrol varil fiyatında yaklaşık %0,4'lük bir artış gözlemlenirken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,46 dolardan alıcı buldu.

EIA Raporu Fiyatları Destekliyor

Petrol fiyatlarındaki bu artış, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanan haftalık petrol raporunun etkisiyle gerçekleşti. Rapora göre, ABD’nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta yaklaşık 1 milyon varil azalarak 411 milyon 700 bin varil seviyesine düştü. Stokların artacağına yönelik beklentiler, bu raporla birlikte bozuldu.

Ayrıca, ABD’nin günlük ham petrol üretiminin de yaklaşık 4 bin varil düşerek 13 milyon 477 bin varil olduğu kaydedildi. Bu durum, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesindeki talebin arttığına ve arzın düştüğüne işaret ediyor.

Yaptırımlar ve Ekonomik Kayıtlar

ABD yönetiminin Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yaptırımlarını sıkılaştırması, piyasalardaki arz kaygılarını artırarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir etki yaratmaya devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı, 10 Ocak’ta yeni yaptırımları açıklayarak Gazprom Neft ve Surgutneftegas gibi büyük petrol üreticilerini hedef almıştı. Bu şirketlerin, Rusya’nın toplam petrol ihracatında yaklaşık %20 paya sahip olduğu bilinmektedir.

Ek olarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel faiz indirim çağrıları, ülkedeki ekonomik hareketliliği artırarak talebin beslenmesine yol açabilir. Trump, Dünya Ekonomik Forumu’nun 55. Yıllık Toplantıları sırasında yaptığı açıklamalarda, OPEC ve Suudi Arabistan’ın petrol fiyatlarını düşürmesi gerektiğini vurguladı.

Teknik Analiz İpuçları

Brent petrol fiyatında teknik olarak izlenmesi gereken seviyeler arasında 82,06 dolar direnç, 73,07 dolar ise destek seviyesi olarak öne çıkmaktadır.

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