Brent Petrol Fiyatı 79,56 Dolar ile Düşüş Yaşadı

Brent Petrol Fiyatı Hızla Düşüyor

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, şu an 79,56 dolar seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü fiyat, 80,90 dolara kadar yükselmeye başlamış ve gün kapanışını 79,87 dolar ile tamamlamıştı. Bugün saat 09:49 itibarıyla, Brent petrolün kapanışa göre yaklaşık %0,4 azalış gösterdiği belirtiliyor. Aynı saat itibarıyla Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,01 dolardan alıcı buldu.

Trump’ın Yemin Töreni Öncesindeki Belirsizlikler

Petrol fiyatları, bugünün en çok konuşulan konusu olan 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde düşüş eğilimini sürdürüyor. Trump’ın belirttiği tarife adımları ve Avrupa ekonomisine olan etkileri hakkındaki belirsizlikler, piyasalarda resesyon endişelerini artırarak petrol talebini olumsuz etkileyen faktörler arasında. Özellikle dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD’nin talep görünümündeki olumsuzluk, fiyatların düşüşünü destekliyor.

Ayrıca, Trump'ın Meksika ve Kanada'dan gelen ürünlere %25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave %10 gümrük vergisi getirme sözü, ülkede petrol talebinin azalacağına dair endişeleri güçlendiriyor. Bu durum, petrol fiyatları üzerinde önemli bir aşağı yönlü baskı yaratıyor.

Risk Algısındaki Azalma

Geçen hafta İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşması, Orta Doğu'daki risk algısının azalmasına katkı sağladı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik kabinesinin bu anlaşmayı onayladığını belirtti.

Teknik Görünüm

Brent petrolde teknik olarak izlenebilecek seviyeler arasında 82,35 dolar direnç, 76,30 dolar ise destek noktası olarak değerlendiriliyor.