Brent Petrol Fiyatı 80,65 Dolarla Yükselişte

Brent petrol fiyatı 80,65 dolara ulaşırken, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları piyasalarda etkili oldu.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:41
Brent Petrol Fiyatı 80,65 Dolarla Yükselişte

Brent Petrol Fiyatı Yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 80,65 dolar seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü 80,24 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 79,16 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.30 itibarıyla, kapanışa göre fiyat yaklaşık yüzde 1,8 artarak 80,65 dolara ulaştı. Bu esnada Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 77,21 dolardan alıcı buldu.

Tahminler ve Yükseliş Nedenleri

Petrol fiyatlarındaki yükselişin arkasında, ABD'nin Rus petrol üretici ve ihracatçı şirketlerine yönelik aldığı yeni yaptırım kararları etkili oluyor. Bu durum, küresel arz endişelerini artırarak fiyatların Ekim 2024 boyunca en yüksek seviyeye ulaşmasına neden oldu.

ABD Hazine Bakanlığı, geçtigimiz Cuma günü Rusya'nın iki büyük petrol üreticisi ve ihracatçısı olan Gazprom Neft ve Surgutneftegas ile bunların iştiraklerinin yanı sıra 30'dan fazla petrol sahası hizmet sağlayıcısının da yaptırım listesine eklendiğini açıkladı. Bu iki şirket, Rusya'nın toplam petrol ihracatında yaklaşık yüzde 20 paya sahip.

Diğer Ülkelerin Yaptırımları

Ayrıca, İngiltere'nin de Gazprom Neft ve Surgutneftegas'ı yaptırıma tabi tuttuğu bildirildi. Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimi ve ihracatıyla ilgili faaliyet gösteren yaklaşık 80 kuruluş ve kişi ile Rus petrolünü taşıyan, şeffaf olmayan ticaret yapan gemilerin de yaptırım listesine alındığı ifade edildi. Toplamda 183 gemi yaptırım listesine eklenmiştir.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yaptırım kararına yanıt verileceğini duyurdu. Açıklamada, "Washington'ın düşmanca eylemleri cevapsız kalmayacak ve dış ekonomik stratejimizde dikkate alınacak" denilmiştir.

Öte yandan, Japonya, Rusya-Ukrayna Savaşı gerekçesiyle Rusya'dan 11 kişi, 29 kuruluş ve 3 bankaya yaptırım uyguladı.

Teknik Görünüm

Brent petrolde teknik olarak 81,05 doların direnç, 70,23 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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