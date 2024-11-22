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Brent Petrol Fiyatları Dalgalanıyor: 74,28 Dolar

Brent petrolün varil fiyatı 74,28 dolara yükseldi. Ukrayna-Rusya gerilimi piyasaları etkilemeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:27
Brent Petrol Fiyatları Dalgalanıyor: 74,28 Dolar

Brent Petrolün Varil Fiyatı 74,28 Dolar

Bugün uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 74,28 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün 74,40 dolara kadar yükselen fiyat, günlük kapanışı 74,23 dolar ile tamamlamıştı. Saat 09.18 itibarıyla varil fiyatı yaklaşık yüzde 0,07 artış göstererek 74,28 dolara ulaştı. Aynı zamanda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 70,18 dolardan alıcı buldu.

Ukrayna-Rusya Gerilimi Fiyatları Etkiliyor

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun ülkeye yönelik hava saldırısında kıtalar arası balistik füzeler dahil olmak üzere çeşitli bombalar kullandığını rapor etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "Askeri birliklerini Rusya'ya karşı kullanma planları yapan ülkelerin yönetici elitlerine bunu ciddi olarak düşünmelerini tavsiye ediyorum" şeklinde ifadelerde bulundu.

İngiliz basınında 20 Kasım'da yayımlanan haberlere göre, Ukrayna; İngiltere tarafından sağlanan uzun menzilli "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) seyir füzelerini ilk defa Rusya topraklarında kullanmıştı. Bu durum, ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzelerini sınırlı ölçüde Rusya topraklarında kullanmasına izin verdiğine dair haberlerin ardından gerçekleşti.

Petrol Talebi ve Fiyat Analizi

Dünyanın en büyük petrol tüketicileri olan ABD ve Çin'in petrol talebine ilişkin endişeler, fiyatlardaki yükselişi sınırlamaya devam ediyor. Brent petrolün teknik analizine göre 76,28 dolar direnç noktası olarak izlenirken, 71,81 dolar destek noktası olarak kaydediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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