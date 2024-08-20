Brent Petrol Fiyatları Düşüşte: 77,10 Dolar

Brent Petrol Fiyatı Güncel Veriler

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 77,10 dolardan işlem görmekte. Önceki gün 79,81 dolara ulaşarak yükselmiş, günü ise 77,66 dolarla kapatmıştı. Saat 09.18 itibarı ile kapanış fiyatına göre %0,72 oranında bir düşüş yaşandı.

Piyasalardaki Etkileyen Faktörler

Petrol fiyatlarındaki bu gerileme, Orta Doğu'da süren çatışmaların ateşkes ile sonlanabileceğine dair umutların artması ile bağlantılı. Bu durum, piyasalarda arz endişelerini azaltarak fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Ateşkes Görüşmeleri ve İlgili Gelişmeler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki ateşkes konusunu görüşmek üzere İsrail'e gitti. Blinken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkes ve esir takası için yeni bir öneriyi kabul ettiğini ifade etti. Ancak Hamas, teklifin Netanyahu'nun çıkarlarına uygun olduğunu belirtti.

Bir sonraki adımda, Hamas ve İsrail'in ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda bir araya gelerek taahhütlerini nasıl uygulayacakları üzerine karar vermeleri gerekecek. Geçtiğimiz hafta Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelen ara bulucular, bu hafta Kahire'de müzakerelere devam etmeyi planlıyor.

Çin Ekonomisindeki Yavaşlama Endişeleri

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'den gelen ekonomik veriler, ülke genelinde talep açısından belirsizlik yaratarak fiyatları olumsuz etkiliyor.

Teknik Analiz

Brent petrolde teknik olarak izlenebilecek seviyeler; 78,06 ile 79,16 dolar aralığı direnç, 76,83 ile 75,99 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak belirlenmektedir.