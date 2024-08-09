Brent Petrol Fiyatları Düşüşte: 79,09 Dolar

Brent Petrol Varil Fiyatı Düşüşe Geçti

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 79,09 dolardan işlem görüyor. Önceki gün 79,38 dolara kadar yükselen bu fiyat, günü 79,16 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Piyasalarda Talep Endişeleri Devam Ediyor

Bugün saat 09:39 itibarıyla Brent petrol fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,1 oranında düşüş göstererek 79,09 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili ise 76,17 dolardan işlem gördü.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'deki son istihdam raporunun resesyon endişelerini artırması, petrol piyasalarında talebe yönelik endişeleri beslemeye devam ediyor. Ülkede açıklanan işsizlik maaşı başvurularındaki azalma, iş gücü piyasasında bir rahatlama sağlasa da zayıf gelen şirket bilançoları bu durumu gölgede bırakıyor.

Orta Doğu'da Ateşkes Umutları

Ayrıca, Orta Doğu'da olası bir ateşkesin sağlanacağına dair beklentiler piyasalardaki arz endişelerini hafifletmekte ve fiyatları aşağı doğru baskılamaktadır. ABD, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve esir değişimi için ortak bir çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile birlikte yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yeni bir ateşkes müzakeresinin 15 Ağustos'ta yeniden başlatılması için çağrı yapıldı.

Ham Petrol Stokları ve Talep Artışı Beklentisi

Öte yandan, çarşamba günü açıklanan ham petrol stokları verileri, ABD'de talebin arttığına dair öngörüleri güçlendirdi. Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'deki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 3,7 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1,6 milyon varil kadar azalacağı yönündeydi.

Bunun yanı sıra, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Federal Reserve'in eylül ayında faiz indirimi yapması bekleniyor. Bu durum, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine ve talebi olumlu yönde etkilemesine neden olmaktadır. ABD Dolar Endeksi, önceki işlem gününe göre yüzde 0,05 azalarak 103,16 seviyesine geriledi.

Teknik Analiz

Brent petrolde teknik analizler, 79,68 ile 80,40 dolar aralığının direnç, 77,94 ile 76,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğine işaret ediyor.