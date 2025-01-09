Brent Petrol Fiyatları Düşüşte: Uluslararası Piyasalardaki Son Durum

Petrol Fiyatlarında Son Gelişmeler

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 75,89 dolardan işlem görüyor. Dün 77,60 dolara kadar yükseldikten sonra günü 75,98 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrol, bu sabah saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık %0,12 azalarak 75,89 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,77 dolardan alıcı buldu.

Açıklanan Veriler ve Piyasa Etkileri

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'deki talep endişeleri etkili oluyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon varille beklentilerin altında azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 800 bin varil azalacağı yönündeydi.

Bu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 6 milyon 300 bin varil artış kaydetti. Bu veriler, ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirdi.

Çin Ekonomisi ve OPEC+ Etkisi

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in ekonomisine ilişkin endişeler de fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Ülkede bugün açıklanan aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda 0,1 artışla beklentilere paralel gerçekleşirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) %2,3 azaldı.

Öte yandan, Kuzey Yarımkürede kış sezonu nedeniyle yakıt talebindeki artış beklentisiyle yıl genelinde öngörülen arz daralması endişeleri fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve Rusya'nın petrol arzının geçen ay zayıf kaldığına ilişkin haber akışı, arz daralması endişelerini destekleyerek piyasaları etkiliyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, gönüllü üretim kesintileri dahil olmak üzere günlük yaklaşık 5,85 milyon varil arz kesintisi yapıyor.

Petrol piyasalarında genel olarak, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesinde temkinli seyir devam ediyor. Brent petrolde teknik olarak 77,14 doların direnç, 71,04 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.