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Brent Petrol Fiyatları Düşüşte: Varil Başına 76,11 Dolar

Brent petrol fiyatları, Cuma günkü yükselişin ardından 76,11 dolara geriledi. ABD'deki ekonomik endişeler etkili oldu.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 09:30
Brent Petrol Fiyatları Düşüşte: Varil Başına 76,11 Dolar

Brent Petrol Fiyatında Düşüş Yaşanıyor

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 76,11 dolar olarak işlem görüyor. Cuma günü 80,46 dolara kadar yükselen bu fiyat, günü 76,81 dolardan kapatmıştı. Şu anda Brent petrol, kapanışa göre yüzde 0,91 oranında bir düşüş yaşadı.

ABD Ekonomisindeki Endişeler Fiyatları Etkiliyor

Aynı zamanda, Batı Teksas türü ham petrol (WTI) varili ise 72,81 dolardan alıcı bulmakta. Petrol fiyatları yılın en düşük seviyelerine doğru ilerliyor. Bu düşüşte, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki resesyon endişeleri belirleyici bir rol oynamakta.

Fed'den Faiz Sinyali ve Piyasalardaki Etkisi

ABD Merkez Bankası, çarşamba günü politika faizini sabit bırakırken, Eylül ayı için faiz indirimi sinyali verdi. Ancak, açıklanan ekonomik veriler resesyon kaygılarını artırarak piyasalardaki talep belirsizliğini besliyor.

Orta Doğu'daki Tansiyon ve Fiyatlar

Öte yandan, küresel petrol rezervlerinin büyük bir kısmının bulunduğu Orta Doğu'da yükselen tansiyon, potansiyel çatışmalarla ilgili endişeleri artırarak fiyatlara yukarı yönlü destek vermeye devam ediyor.

Teknik Analiz

Brent petrol fiyatları için teknik analizlerde, 79,38 ile 83,42 dolar aralığını direnç, 75,34 ile 71,3 dolar aralığını ise destek bölgesi olarak izlemek gerektiği vurgulanıyor.

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