Brent Petrol Fiyatları: Jeopolitik Gerilimler ve Talep Endişeleri

Brent Petrolün Güncel Durumu

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 81,17 dolardan işlem görmeye başladı. Önceki gün, fiyat 82,30 dolara kadar yükselerek günü 80,69 dolardan kapatmıştı. Bugün ise, saat 09:41 itibarıyla, kapanış fiyatına göre %0,59 artış göstererek 81,17 dolara ulaştı. Aynı zamanda Batı Texas türü (WTI) ham petrol varili 78,87 dolar seviyelerinde alıcı buldu.

Fiyat Artışının Nedeni

Fiyatlardaki yükselişin arkasında, ABD’nin petrol talebine dair olumlu verilerin yanı sıra Orta Doğu’daki artan gerilimlerin sebep olduğu arz endişeleri bulunuyor. Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçtiğimiz hafta, 5 milyon 205 bin varil azaldığını bildirdi. Bu durum, piyasanın 2 milyon varil reduce edilmesi beklediği göz önüne alındığında, güçlü bir talep algısı oluşturdu.

Jeopolitik Gerilimler ve Olası Sonuçlar

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler de fiyatların yukarı yönlü hareketine katkıda bulunmaya devam ediyor. Tel Aviv, Hamas ve Hizbullah’a karşı alması muhtemel önlemler doğrultusunda İran ve Hizbullah'tan gelebilecek olası saldırılara karşı hazırlık yapıyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Pat Ryder, yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki durumun "çok ciddi" olduğunu belirtti.

OPEC ve IEA Verileri

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile birlikte Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu yıl ve gelecek yıl için küresel petrol talebinde bir gevşeme olabileceğini öne sürdü. Bu durum, piyasada süregelen talep endişelerini destekleyerek fiyatlardaki artışı sınırlamış durumda.

Teknik Analiz

Brent petrolün teknik analizi, 82 ile 83,74 dolar arasını direnç, 80,26 ile 78,52 dolar arasını ise destek bölgesi olarak izlenmesi gerektiğini göstermektedir.