Brent Petrol Fiyatları Ne Durumda?

Brent Petrolün Güncel Fiyatı

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 82,89 dolardan işlem görmekte. Cuma günü 85,35 dolara kadar yükselen bu fiyat, günü 82,63 dolar seviyesinde kapatmıştı.

Piyasalarda Son Durum

Saat 09:58 itibarıyla Brent petrolün fiyatı, önceki kapanışına göre %0,31 artış göstererek 82,89 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili ise 78,82 dolardan işlem görmekte.

Fiyat Artışlarının Sebepleri

Petrol fiyatlarının yükselmesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i desteklemesi sonrası dolarda görülen zayıflamanın etkisiyle mümkün oldu. Zayıf dolar, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırma beklentisi oluşturuyor.

ABD Dolar Endeksi, sabah saatlerinde %0,10 azalarak 104,30 seviyesine geriledi. Buna ek olarak, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın politika faizlerini yakın zamanda indirmeye yönelik tahminler, en fazla petrol tüketen ülkede ekonomik hareketliliği artıracağı düşüncesiyle fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Çin Ekonomisi Üzerindeki Etkiler

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'in ekonomik durumu, fiyatlar üzerinde kısıtlayıcı bir etki yaratmaya devam ediyor. Çin ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde %4,7 büyüme gerçekleştirerek beklentilerin altında kalmış, bu durum ülkenin petrol talebinde endişelere yol açmıştır.