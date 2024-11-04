Brent Petrol Fiyatları ve Piyasa Gelişmeleri

Brent Petrol Fiyatlarında Artış

Brent petrol varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 74,34 dolardan işlem görmekte. Cuma günü 74,85 dolara kadar yükselen fiyat, gün sonunda 72,84 dolar seviyesinde kapanmıştı.

Bugün saat 09:42 itibarıyla Brent petrol, önceki kapanışa göre yaklaşık %2 artış göstererek 74,34 dolara ulaştı. Aynı zamanda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da 70,59 dolardan alıcı buldu.

Fiyat Artışının Nedenleri

Brent petrol fiyatlarındaki artışta, OPEC+ ülkelerinin petrol üretim kesintelerine devam edeceğini açıklaması ve ABD'deki başkanlık seçimleri öncesi değer kaybeden ABD doları önemli faktörler arasında yer almakta.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer büyük üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubu, günlük 2,2 milyon varillik üretim kesintisinin aralık ayında da sürdürüleceğini belirtti. Daha önce grubun üretimini aralıktan itibaren günde 180 bin varil artırması bekleniyordu.

Büyük petrol üreticilerinin arzı azaltması, fiyatların yukarı yönlü desteklenmesine katkıda bulunuyor. Ayrıca, ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesi dolar endeksi de gerileyerek petrol fiyatlarını olumlu etkiliyor. Doların değer kaybı, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getiriyor.

Seçim ve Faiz Kararları

ABD dolar endeksi %0,54 düşüşle 103,637 seviyesine geldi. Son anketler, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın, Demokratların adayı Kamala Harris'in önünde olduğunu göstermekte. Trump, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturması halinde yeni tarife uygulamaları ve fosil yakıt üretimini artırma planları olduğunu açıkladı.

Ayrıca, Perşembe günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları da yatırımcıların odak noktası. Analistler, Fed'in gelecek toplantısında 25 baz puanlık bir indirim yapması bekliyor, bu tahminlerin güvenilirliği ise %78 düzeyinde.

İran ve İsrail İlişkileri

İran'nın, İsrail'in Ekim ayı sonunda düzenlediği saldırıya karşılık vermeye hazırlandığına dair haberler de petrol fiyatlarını etkilemekte. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, gerekli durumlarda karşılık verileceğini ancak İsrail'in saldırılarını durdurması halinde saldırının yoğunluğunun değişebileceğini ifade etti.

Piyasa Analizleri

Uzmanlar, Brent petrolde teknik analizlere göre 78,85 doların direnç ve 70,49 doların destek seviyeleri olarak ön plana çıktığını belirtmektedir.