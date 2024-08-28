Brent Petrol Fiyatları: Yükselip Düşen Trend

Brent Petrol Fiyatı Gelişmeleri

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı şu an 78,78 dolar seviyelerinde işlem görmekte. Önceki gün 80,46 dolara kadar yükselen Brent, günü 78,66 dolardan kapatmıştı.

Fiyat Artışlarının Nedenleri

Brent petrolün fiyatındaki artış, ABD’de petrol talebinin artış gösterdiğini belirten verilerin etkisiyle gerçekleşti. Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD’nin ticari ham petrol stoklarının son haftada 3,4 milyon varil azaldığını, piyasa tahmininin ise 3 milyon varil düşüş olması yönünde olduğunu açıkladı. Bu düşüş, ABD’deki artan talebin sinyali olarak algılanarak fiyatları yukarı doğru destekliyor.

Gelecek Veriler

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, gün içinde resmi stok verilerini açıklayacak. Ayrıca, Fed’in faiz indirimine gideceği beklentisi de petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell, performansa bağlı olarak faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızının değişebileceği mesajını vermişti.

Jeopolitik Riskler

Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar, petrol fiyatlarını destekleyen diğer bir faktör. Gazze'deki gerilim ve İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik operasyonları, bölgedeki belirsizlikleri artırmakta. Ayrıca, Libya’daki mevcut siyasi karışıklıklar ve petrol üretiminin durdurulması kararı da piyasayı etkiliyor.

Teknik Görünümler

Analistler, Brent petrol için 80,08 ile 81,98 dolar aralığını direnç bölgesi, 78,18 ile 76,28 dolar aralığını ise destek bölgesi olarak izlemektedir.