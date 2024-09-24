Brent Petrol Fiyatları Yükselişini Sürdürüyor

Brent Petrolün Güncel Durumu

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 74,01 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz gün 74,43 dolara kadar yükselen bu fiyat, günü 73,21 dolar seviyesinde kapatmıştı. Bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 artarak 74,01 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrol varili ise 71,25 dolar değerindeydi.

Fiyat Artışlarının Nedenleri

Petrol fiyatlarındaki yükselişin arkasında, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından alınacak olası faiz indirimleri ve Orta Doğu'daki devam eden gerginlikler yatıyor. Bu durum, küresel arzda aksama olacağına dair endişelere yol açıyor.

Fed'in Faiz İndirim Beklentileri

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, geçtiğimiz hafta alınan faiz indirim kararının sebeplerini açıkladığı makalede, yıl sonuna kadar faiz oranlarının yarım puan daha düşmesini desteklediğini ifade etti. Fed'in yıl sonuna kadar 75 baz puanlık bir indirim yapacağı beklentisi devam ederken, kasımda 25 ve aralıkta 50 baz puan indirim olması öngörülüyor. Bu beklentiler, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine ve dolayısıyla petrol talebinin artmasına yol açması bekleniyor.

Küresel Çatışmaların Etkisi

Geçtiğimiz hafta, Hizbullah tarafından gerçekleştirilen füze saldırlarının etkisi de göz önünde bulundurulmalı. Saldırılar, İsrail'in kuzeyindeki hedeflere yapıldı ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek vermek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Bu durum, Orta Doğu'daki gerginliklerin petrol fiyatları üzerindeki etkisini gösteriyor.

Teknik Analiz

Brent petrolde mevcut durumda 74,56 ile 75,50 dolar aralığı direnç, 72,55 ile 71,48 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izleniyor.