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Brent Petrol Varil Fiyatı 73,78 Dolar: Piyasada Belirsizlikler Etkili

Brent petrolün varil fiyatı 73,78 dolara yükseldi. ABD'de faiz düşüşü ve OPEC+'ın üretim kesintileri fiyatları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 09:48
Brent Petrol Varil Fiyatı 73,78 Dolar: Piyasada Belirsizlikler Etkili

Brent Petrol Fiyatı Yükseliş Trendinde

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 73,78 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 73,88 dolara kadar yükselen Brent petrolün fiyatı, günü 73,40 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,5 artarak 73,78 dolara ulaştı. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 70,47 dolardan alıcı buldu.

ABD'deki Belirsizlikler ve Ekonomik Etkileri

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD'de başkanlığı devralan Donald Trump'ın yeni döneme ilişkin belirsizliklerin etkisiyle ivmelendi. Özellikle ABD'de enflasyonla mücadelenin geleceği ve Trump'ın bu konudaki politikaları yatırımcılar arasında kaygı yaratıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl boyunca bir faiz indirimi ve 2025 sonunda ikinci bir faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentiler de piyasalarda etkili. Düşen faiz oranlarının, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesindeki ekonomik hareketliliği artırarak petrol talebini yükselteceği düşünülüyor.

ABD Dolar Endeksi ve OPEC+'ın Etkisi

Ayrıca, ABD dolar endeksi'nin geçen haftaya göre düşüş göstermesi, petrol fiyatlarını destekleyen diğer bir faktör. Dolar endeksi, cuma günü açılışına göre yüzde 0,03 düşüşle 107,96 seviyesine geriledi. Zayıf dolar, döviz kullananlar için petrolü daha cazip hale getirerek talebi artırıyor.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubunun uyguladığı üretim kısıntısı anlaşmasının küresel petrol sektöründe istikrar sağladığını belirtti. Dmitriyev'in açıklamalarına göre, bu anlaşma sayesinde Rus bütçesine 397 milyar dolar ek gelir sağlandı.

Piyasa Stratejileri ve Gelecek Beklentileri

OPEC+ grubunun üretim kesintilerinin devam etmesi gerektiği ve bunun piyasadaki arz endişelerini beslediği belirtiliyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, 2016’da OPEC ve Rusya'nın ortaklık anlaşması imzalama gerekliliğini doğurmuştu. OPEC+ grubu, son olarak 5 Aralık’ta günlük 2 milyon varillik üretim kesintisini 2026 sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Teknik analizlere göre, Brent petrol için 74,35 doların direnç, 71,10 doların ise destek seviyesi olarak izlenmesi gereken noktalar arasında.

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