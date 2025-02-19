Brent Petrol Varil Fiyatı 75,72 Doları Buldu

Brent Petrol Fiyatları Yükselişte

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,72 dolardan işlem görüyor. Dün, 75,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,45 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Bugün saat 09.25 itibarıyla, kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 artış göstererek 75,72 dolara ulaşan Brent petrol, aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varilinin 72,03 dolardan alıcı bulduğunu kaydetti.

Artışın Nedenleri

Petrol fiyatlarını etkileyen faktörler arasında, Ukrayna'nın Rus petrol pompa istasyonuna düzenlediği saldırı ve ABD'deki soğuk hava koşulları bulunuyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Ukrayna'nın Kazakistan petrolünü taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na (CPC) ait petrol pompalama istasyonuna İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Novak, saldırı sonrası istasyon kapasitesinin yüzde 30-40 oranında düştüğünü ve onarım sürecinin uzun sürebileceğini belirtti. CPC, Kazakistan'dan yapılan petrol arzının 45-60 gün boyunca yüzde 30 azalabileceğini duyurdu. Bu durum, küresel petrol piyasalarında günlük 300 bin varillik arz kaybına işaret ediyor.

ABD'ye Etkisi

Novak, hatta taşınan petrolün ABD'li Chevron ve ExxonMobil gibi bazı uluslararası ortaklara ait olduğunu vurguladı. Saldırının, Münih Güvenlik Konferansı'nda yapılan açıklamalara yanıt olarak gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Ayrıca, ABD'deki soğuk hava koşulları, Kuzey Dakota Boru Hattı Otoritesi'ne göre günlük 150 bin varil üretimin düşmesine neden olabilir.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithalat tarifelerini artırma planlarına dair kaygılarla dalgalı bir seyir izliyor. Trump, otomobillere yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulama ve yarı iletkenler ile ilaç ithalatına benzer tarifeler getirme niyetini duyurdu. Bu tarifelerin, tüketici ürünlerinin fiyatlarını artırabileceği ve yakıta olan talebi azaltabileceği düşünülüyor.

Gelecek Beklentileri

Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın para politikasıyla ilgili toplantı tutanakları, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Fed'in temkinli bir para politikası izlemesi bekleniyor.

Trump yönetiminin, Rusya ile Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için daha fazla görüşme yapılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. Bu anlaşmanın, Rus petrol sevkiyatlarını etkileyen yaptırımların hafifletilmesine yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Petrol fiyatlarının teknik analizine göre, Brent petrolünde 77,34 doların direnç, 73,97 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.