Brent petrol varili 67,37 dolardan işlem görüyor — Jeopolitik riskler fiyatları destekliyor

Brent petrolün varili 67,37 dolardan işlem görüyor; Ukrayna-Rusya gerilimi ve Fed beklentileri küresel piyasalarda petrol fiyatlarını yukarı çekiyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:02
Brent petrol varili 67,37 dolardan işlem görüyor — Jeopolitik riskler fiyatları destekliyor

Brent petrol varili 67,37 dolardan işlem görüyor

Piyasa ve jeopolitik gelişmeler fiyatları destekliyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,37 dolar seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü 67,49 dolar seviyesine kadar yükselen Brent, günü 67,32 dolardan tamamlamıştı.

Söz konusu fiyat, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 artışla kaydedildi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 63,72 dolardan işlem görüyordu.

Petrol fiyatları haftaya, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarını artırması sonrası oluşan arz endişeleriyle yükselişle başladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Ust-Luga'ya İHA'larla saldırı düzenlediği bildirildi.

Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko ise Telegram hesabından, dünden bu yana bölgeye İHA saldırılarının düzenlendiğini ve düşen bir İHA'nın Ust-Luga Limanı'ndaki doğal gaz şirketi Novatek'in terminalinde yangına yol açtığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin somut adım atması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e birkaç hafta süre verdiğini ve anlaşma sağlanmazsa Rusya'ya büyük çaplı yaptırımlar veya gümrük vergileri uygulayabileceklerini belirtti. Bu gelişmeler piyasalarda jeopolitik risk algısını güçlendirerek fiyatları yukarı destekledi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta Cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşma piyasalarda iyimserlik yarattı. Powell'ın güvercin mesajları sonrası bankanın eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisinin yükselmesi, risk iştahını artırarak petrol fiyatlarını destekliyor.

Teknik açıdan Brent petrolde 69,82 dolar direnç, 64,23 dolar ise destek olarak izleniyor.

