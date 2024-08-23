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Brent Petrolün Fiyatı 77,23 Dolar Seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı 77,23 dolara yükseldi, küresel talep endişeleri etkili oldu.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 09:41
Brent Petrolün Fiyatı 77,23 Dolar Seviyesinde

Brent Petrol Fiyatları Güncellendi

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 77,23 dolardan işlem görmekte. Önceki gün 77,70 dolara kadar yükselirken, günü 77,22 dolarla kapatmıştı.

Fiyatlarda Küresel Etkiler

Bugün saat 09:26 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı kapanışa göre %0,01 artış gösterdi. Aynı zamanda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 73,03 dolardan işlem buldu. Haftanın son gününde yatay seyir izleyen petrol fiyatları, hafta başından bu yana %0,50 düşüş kaydetti.

Bu düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan Çin ve ABD'de yavaşlayan talep, Orta Doğu'daki ateşkes müzakereleriyle birleşerek etkili oldu. Çin'de yeni konut fiyatlarının son 9 yıldaki en hızlı düşüşü gösterdiği kaydedilirken, sanayi üretiminde yavaşlama ve artan işsizlikle birlikte ekonomideki ivme kaybı dikkat çekti.

ABD Ekonomisindeki Gelişmeler

ABD'den gelen zayıf işgücü verileri, ekonominin büyümesine dair kaygıları beraberinde getirdi. ABD Çalışma Bakanlığı, 2024 Martına kadar olan 12 aylık dönemde istihdam verilerini revize etti. Revizyona göre, istihdam önceki verilerden 818 bin daha az arttı. İşsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 17 Ağustos ile sona eren haftada 232 bine yükseldi.

Orta Doğu'daki Ateşkes Müzakereleri

Küresel petrol rezervlerinin büyük kısmının bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes müzakereleri piyasalardaki arz endişelerini kısmen hafifletiyor. Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında sürdürülen müzakerelere dair Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sonuçların olumlu olmasını umduğunu ifade etti.

Teknik Analiz

Brent petrol için teknik olarak 77,97 ile 79,90 dolar aralığı direnç, 76,04 ile 74,11 dolarlık aralık ise destek bölgesi olarak izleniyor.

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