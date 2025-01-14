Brent Petrolün Varil Fiyatı 79,84 Dolar Seviyesinde Geriledi

Brent Petrol Fiyatlarında Düşüş Sürüyor

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 79,84 dolar seviyesine geriledi. Önceki gün 81,01 dolara kadar yükselen fiyat, günü 80,11 dolar ile kapatmıştı. Bugün saat 09.36 itibarıyla yapılan işlemlerde, Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yaklaşık %0,3 azalarak 79,84 dolar seviyesini gördü. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 77,01 dolardan satılmaya devam ediyor.

Yaptırımlar Piyasalarda Etki Yarattı

Petrol fiyatlarının düşüşünde, ABD'nin Rus petrol üretici ve ihracatçılarına yönelik yeni yaptırım kararları önemli bir rol oynuyor. Piyasa oyuncularının yükselen fiyatları değerlendirmek için kar satışlarına yönelmesi, bu düşüşü hızlandıran faktörlerden biri oldu.

Geçtiğimiz hafta, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın toplam petrol ihracatında yaklaşık %20 paya sahip olan Gazprom Neft ve Surgutneftegas gibi iki büyük petrol üreticisinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi. Bu durum, arz endişelerinin artmasına ve fiyatlarda %3 oranında bir artışla son üç ayın en yüksek seviyesine ulaşmasına yol açtı.

Ekonomi ve Enflasyon Beklentileri

Ayrıca, 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump yönetiminin atacağı adımlara yönelik belirsizlikler de petrol piyasaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu belirsizlikler, ABD'de enflasyonist baskıların yeniden güç kazanabileceği endişelerini besliyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise şu sıralarda %4,77 seviyesinde dengeli bir seyir izliyor.

Analistler, bugün ve yarın açıklanacak aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin para piyasalarının fiyatlamaları üzerinde önemli etki yaratabileceğini vurguluyor. Ayrıca, enflasyonda yukarı yönlü bir hareketin gözlemlenmesi halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ara vermesi bekleniyor. Fed'in 2025'in ilk faiz indirimine, yılın ilk yarısından sonra gitmesi olası. Bu durum, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi olan ABD'de ekonomik hareketliliğin yavaşlayacağı ve fiyatları aşağı çekeceği şeklinde yorumlanıyor.

Teknik Analiz

Brent petrol için teknik olarak 81,07 dolar'ın direnç, 75,06 dolar'ın ise destek seviyeleri olarak takip edilebileceği belirtiliyor.