Brexit Sonrası İngiltere-AB Ticaretinde Önemli Düşüş

Brexit Sonrası Ticarette Sert Düşüş

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaretin, Brexit sürecinin ardından önemli bir düşüş yaşadığı raporlandı. Bu veriler, Birmingham merkezli Aston Business School tarafından hazırlanan "Brexit Sonrası İngiltere Ticareti" isimli raporda detaylı biçimde yer alıyor.

İhracat ve İthalatta Azalma

2021-2023 dönemine ait aylık verilerin incelenmesi neticesinde, İngiltere'nin AB'ye olan ihracatında %27, AB'den ithalatında ise %32 azalma kaydedildi. Ticaretteki bu daralma, ihraç edilen ürünlerin çeşitliliği ile yoğunluğundaki düşüşten kaynaklanıyor.

Yıllık Bazda Düşüşler

Yıllık verilere göre ise, İngiltere'nin ihracatı %17, ithalatı ise %23 oranında geriledi. Bu durum, Ticaret ve İşbirliği Anlaşması kapsamında özellikle Brexit sonrası süreçte, ticareti etkileyen birçok sektörde aksaklıklara neden olduğu anlamına geliyor.

Derin Yapısal Değişiklikler

Raporda ayrıca, 2023 yılında ticaretteki gerilemenin etkisinin daha da belirgin hale geldiği ifade ediliyor. Bu durum, İngiltere-AB ticari ilişkilerindeki Brexit sürecinin sadece kısa vadeli bir aksaklık olmadığını, aynı zamanda daha derin lehimsel değişimlerin yaşanacağını gösteriyor.